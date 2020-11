Der er travlt på coronatestcentret i Næstved. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Sportsstævner mistænkes for at være hotspots

Næstved - 20. november 2020 kl. 09:45 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen

Myndighederne i Næstved ser nærmere på, om et volleyballstævne sidste weekend kan have været hotspot for en bølge af coronatilfælde.

- Vi kigger efter sammenhæng mellem sportsstævner og tilfælde af coronasmittede. Derfor er det vigtigt at understrege, at de skal sørge for at overholde alle regler om god hygiejne, siger Jakob Bigum, direktør i Næstved Kommune med ansvar for sundhed, ældre, handicap, psykiatri og arbejdsmarked.

Han understreger, at det er helt legitimt at holde sportsstævner, så længe sundhedsmyndighedernes retningslinjer overholdes.

For idræts- og foreningsaktiviteter gælder det, at der er et loft for forsamlinger på 50.

For øvrige idrætsaktiviteter gælder et loft på forsamlinger på 10 personer.

Desuden er der krav om afstand, mundbind eller visir.

Efter elever på skoler i hele kommunen har fået konstateret corona-virus, er flere klasse og medarbejdere sendt hjem.

Det gælder blandt andet i Herlufmagle, Glumsø og i Næstved, hvor blandt andet to specielklasser på Kobberbakkeskolen er sendt hjem.

Kildemarksskolen har hidtil været forskånet for elever ramt af den lumske virus.

Men nu er alle elever og to medarbejdere i en 1. klasse sendt hjem.

De kan først komme tilbage, når de kan fremvise en negativ coronatest.

Fire ældre, der bor på Birkebjergcentret, slap for at blive ramt af virussen.

De havde besøg af en frisør, som efterfølgende blev testet positiv for corona.

Frisørens værnemidler havde tilsyneladende den ønskede effekt og ingen blev smittet, da de fik ordnet hår.

Det oplyser Jakob Bigum.

Seks ældre, der bor i eget hjem og medtager hjælp fra kommunen, er testet positive for corona.