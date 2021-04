Tidligere år er Sport Awards blevet afholdt i Herlufsholm Idrætscenter med op imod 500 deltagere til spisning, prisovervækkelser og god stemning. Det kommer desværre ikke til at ske i år. Foto: Jan Jensen

Sport Awards aflyses - men vinderne skal stadig hædres

Næstved: Lige til det sidste havde man håbet at kunne gennemføre Mærk Næstved Sport Awards 2021 i en eller anden form, men med den nuværende genåbningsplan må det nu konstateres, at det ikke lader sig gøre.

Prisoverrækkelsesshowet, der skulle have fundet sted 5. maj, aflyses derfor i år. Det har et enigt Kultur- og Demokratiudvalg besluttet på dets møde mandag.

- Vi har haft rykket datoen et par gange i håb om, at det skulle se bedre ud. Men det bliver desværre ikke muligt at gennemføre det i år, siger udvalgsformand Linda Frederiksen (S).