Sporene skræmmer: Nej til flere døde supermarkeder

- Vi har bedt administrationen undersøge mulighederne om at inddele byggeplanerne i etaper for at undgå, at vi endnu engang siger ja til et supermarked, som alligevel lukker efter få år, siger formand for Plan- og erhvervsudvalget, Tina Højlund Pedersen (S).

Store muligheder

Hun behøver ikke at gå langt for at finde et nedlukket supermarked indenfor kommunegrænsen - med den tidligere Føtex på Fejøvej i Næstved som det mest skræmmende eksempel. Det store varehus åbnede i 2010 og lukkede to år senere - og står stadig som et trist og tomt monument over tabere i dansk detailhandel.