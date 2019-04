Se billedserie Tusindvis af skoleelever fra hele regionen kommer for at se på håndværk og andre erhvervsuddannelser i de store telte og haller ved DM i Skills. Foto: Niels Brande

Send til din ven. X Artiklen: Sporarbejde: Turen til Skills går med bus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sporarbejde: Turen til Skills går med bus

Næstved - 04. april 2019 kl. 12:00 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Det er da klart, at sådan en sag må komme bag på DSB«, rappede danske MC Einar engang, og sådan har flere måske også tænkt, efter DSB forleden i Sjællandske afviste at være informeret om DM i Skills, som holdes i Næstved fra i dag torsdag.

Læs også: Seks industriteknikere dyster om DM i Skills i Ringsted

Imidlertid kommer den nationale konkurrence i håndværk ikke bag på statsbanerne. Ifølge Pia Hegner, Næstved Kommunes projektleder for DM i Skills 2019, havde hun allerede i slutningen af 2017 en telefonsamtale med DSBs informationschef Tony Bispeskov, og af en mailkorrespondance mellem de to fremgår det også, at DSB faktisk har forholdt sig til, om de kan gøre noget for at fragte gæster fra nær og fjern til Skills.

Tusindvis af tilskuerne kommer torsdag og fredag fra skoleklasser over hele Region Sjælland. Forud for kontakten til DSB mødtes Pia Hegner med skolechefer fra regionens 17 kommuner, og her ytrede især skolecheferne fra Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune ønske om at kunne sende eleverne med toget nordpå til Næstved. Det ville være både billigere, men også nemmere end at skaffe busser. Elever fra Vordingborg, Østsjælland og Roskildeområdet kunne også tage toget.

DSB har dog ikke haft mulighed for at hjælpe med hverken ekstra tog eller flere afgange i dagene. Banedanmark, som ejer banelegemerne, er nemlig netop gået i gang med det omfattende sporarbejde, der for tiden sender passagerer mellem Nykøbing og Næstved i togbusser.

Det betyder, at elever fra samtlige fem udskolingsafdelinger i Nakskov, Maribo og Rødby kommer til Næstved med bus, og det er også en fin løsning, mener sektorchef for skole og dagtilbud i Lolland Kommune, Henrik Andreasen. Selv om der efter sigende er rift om busserne syd for Sjælland, nu hvor DSB kører med mange togbusser, er det lykkedes for skolerne at få hjul til Skills.

- Vi har et godt forhold til vores lokale vognmænd, konstaterer Henrik Andreasen.

Læs meget mere om DM i Skills i Sjællandske, torsdag.

relaterede artikler

Lettere kaotisk start for gratisbusser ved DM i Skills 04. april 2019 kl. 10:32