Spørg Næstved Erhverv om hjælpepakker

Nu bliver der igen åbnet for forskellige typer hjælpepakker, og der bliver mulighed for at sende medarbejdere hjem med lønkompensation.

Næstved Erhverv svarer på spørgsmål om coronaordningerne. Er du i tvivl om, hvordan du ansøger om hjælpepakker eller kompensation? Eller har du mistet overblikket over, hvilke muligheder der er for kompensation for netop din virksomhed? Så sidder erhvervskonsulent Vivi Johansen klar til at hjælpe dig videre.