Spisetid: Kendt café har fået ny forpagter

-Det var jo egentlig et heldigt tidspunkt, for det var præcis samtidig med, at Danmark lukkede ned og kulturcentret var tomt for gæster, at vi stod uden forpagter af caféen, fortæller John Nørbjerg, leder af Grønnegades Kaserne Kulturcenter.