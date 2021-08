Spirende børn og 10 grønne flag i byrådssalen

Se billedserie Borgmester Carsten Rasmussen uddelte flag og breve, som børnene fra de forskellige institutioner på skift hentede. Fotos: Mia Than West

Næstved - 23. januar 2020 kl. 17:35 Af Mia Than West Kontakt redaktionen

Det er ikke hver dag, man møder børn på Næstved Rådhus. Men det var netop tilfældet onsdag formiddag, hvor byrådssalen var fyldt med glade og forventningsfuld små poder.

Børn og voksne fra 10 daginstitutioner i dagtilbudsområde Nord var samlet for at markere, at de har brugt rigtig meget tid ude i naturen. De har gennem tre måneder arbejdet med emner som bæredygtighed, affaldssortering, fra jord til bord, skovbundens mysterier samt at gøre børnene nysgerrige i naturen.

- Det er sindssygt lidt, forældrene er ude i naturen med deres børn. Der er sket en ændring i børns tilgang til naturen. Det er skærme, iPad og spil, der trækker rigtig meget, fortæller Anders Lennert Andersen, der er daglig leder i Haletudsen og projektleder for grønne flag projekterne.

- Vi har en forpligtelse til at introducere børnene til naturen. De har godt af at komme ud i naturen og sanse. Der er højt til loftet, og der er færre konflikter. De får brugt hele deres sanseapparat og kroppe, uddyber han.

Elinor (tv.) og Mille - begge fem år og fra Busters Verden - er blevet meget klogere på naturen. De har blandt andet lært, at man ikke bare må smide skraldet. Foto: Mia Than West



Grønne Spirer Flag Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner og dagplejere. Grønne Spirer fokuserer på udeliv, natur og miljø og en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne.

Det Grønne Spirer Flag er en synlig anerkendelse af de institutioner og dagplejere, hvor børn og voksne er lidt tættere på naturen.

Det er daginstitutionerne Busters Verden, Børnehuset Himmelhøj, Børnehuset Ønskeøen, Skovtrolden, Mælkebøtten, Haletudsen, Rumlepotten, Børnehjørnet, Skattekisten og Eventyrhuset, der er med i projektet.

Man kan læse meget mere på www.groennespirer.dk.

Fælles naturprojekt Det fælles naturprojekt er en udløber af Dansemyg-projektet, som institutionerne i Næstved Kommune har arbejdet med gennem de sidste tre år. Her handler det grundlæggende om at give børnene endnu flere oplevelser i naturen.

Det er første gang, institutionerne er gået sammen om et fælles naturprojekt, og det blev også bemærket af konsulent Ida Kryger fra de Grønne Spirer, der var taget til Næstved for at overrække det synlige bevis på, at børnene tænker på naturen.

- Vi uddeler mange flag, men sjældent i et tværkommunalt samarbejde. Jeg har ikke oplevet det her samspil og samarbejde gør. Jeg tror, I har fat i den lange ende, sagde hun henvendt til de voksne.

Det var ikke kun flag, Ida Kryger fra de Grønne Spirer havde taget med til børnene. Hun havde også insektslik med.



Søde mod naturen Områdeleder Bettina Dyrvig havde rosende ord til alle børnene, der er gået aktivt ind i kampen for at være ambassadører for en renere natur.

- I har været så dygtige. I har været ude i naturen, og I har samlet skrald. Nogen har lagt ting i naturen for at se, hvor lang tid det tager, før det forsvinder. Og andre har besøgt Yderzonen og lært om affaldssortering, sagde hun.

Børnene har gennem forskellige aktiviteter lært, at de skal passe på naturen. De har blandt andet lært, at dyrene ikke kan tåle at spise cigaretskodder, og at man ikke bare må smide affald i naturen.

- Vi har været søde mod naturen. Vi samler skrald op. Man må ikke bare sige pyt, det er lige meget, der ligger skrald i naturen. Man skal sige, det skrald tager jeg med hjem, forklarede 5-årige Mille, der sammen med de andre børn sørgede for at rydde pænt op i byrådssalen og smide de tomme juicekartoner og madpapir i skraldespanden.

Det var borgmester Carsten Rasmussen (S) - med kæden om halsen - der fik æren af at uddele de 10 grønne flag. Han hev det ene flag efter det andet op af papkassen, og de stolte børn kom på skift op for at modtage.

Borgmester Carsten Rasmussen uddelte flag og breve, som børnene fra de forskellige institutioner på skift hentede. Foto: Mia Than West



Til låns Han benyttede samtidig lejligheden til at forklare børnene, hvor vigtigt det er, man sorterer affald og genbruger ting. Og han brugte tid på at svare på de mange spørgsmål fra børnene og høre dem fortælle deres historier.

- Jeg synes, det er super sejt, I alle sammen har været med til at gøre noget i naturen. Det er rigtig vigtigt, vi passer på vores natur. Man kan godt skrive og tegne på begge sider af papiret, sagde han og fortsatte:

- Det allervigtigste er, at vi bruger tingene igen og igen og afleverer det til genbrug, når vi ikke kan bruge dem længere. Det skal helst ikke blive til skrald.

Efter overrækkelsen var der juice og frugt til alle, inden børnene stolte bar de 10 Grønne Spirer Flag med hjem til deres institutioner. Her blev flagene hejst om eftermiddagen, og forældre, børn og personale fejrede sammen naturen og markerede, hvor vigtigt det er, vi alle passer på den.

Eventyrhuset fik hjælp til at hejse deres flag af borgmesteren. Flagene er kun til låns. Vil man beholde det, skal man blive ved med at passe på naturen. Og det har børnene og daginstitutionerne tænkt sig at fortsætte med i 2020.

