John Nørbjerg ærgrer sig over tingenes tilstand. Foto: Jan Jensen

Artiklen: Spillested tvunget til at lukke før stor weekend: Det er ærgerligt

Spillested tvunget til at lukke før stor weekend: Det er ærgerligt

»Mine damer og herre, her komme Peter Sommer og Tiggerne«

Sådan skulle det have lydt lørdag aften i Ny Ridehus.

Men efter sundhedsminister Magnus Heunicke torsdag eftermiddag også lukkede Næstved Kommune ned som en konsekvens af et stigende smittetryk, bliver der ikke afholdt flere koncerter på denne side af nytår.

- Vi ville gerne lige have haft afviklet de sidste arrangementer, inden vi lukkede ned over julen, siger han og fortsætter.

Han er dog ikke overrasket over, at det nu er hele regionen, der bliver lukket ned.

Flere kom udefra

Selv hvis Ny Ridehus havde fået lov til at slå dørene op på lørdag, så ville det ikke have været for en fyldt sal.