Spild af tid og ressourcer: To tiltalte mødte ikke op

Næstved - 22. oktober 2020 kl. 18:20 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

En dommer, to domsmænd, en anklager og fire forsvarere.

Sådan var besætningen i sagen om den påsatte brand i Musikstalden på Grønnegade Kaserne, hvor tre unge mennesker stod tiltalt for at have antændt branden, der medførte omfattende sodskader og et svimlende erstatningskrav på 1,8 millioner kroner. En fjerde var også tiltalt, dog ikke for brand, men for indbrud i en børnehave.

Men sagen kom aldrig i gang. To af de tiltalte valgte nemlig at blive væk og da politiet ikke havde tid til at anholde dem, blev retssagen udsat på ubestemt tid.

- Anklagen er forkyndt via e-boks og vi kan se, at de to udeblevne begge har åbnet deres post. Normalt plejer unge mennesker ellers at være rimelig pålidelige til at møde op i retten, men her er de altså bare blevet væk, lød det fra dommer Birgit Bjerring Andersen, der forgæves forsøgte at finde en ny dato til retsmødet.

Spild af tid og penge Flere datoer kom i spil, men da de travle forsvarere havde booket kalenderen med andre retsmøder, blev sagen udsat til efter nytår.

Det er langtfra første gang at en retssag må aflyses fordi tiltalte ikke dukker op, hvad der medfører et enormt spild af tid og ressourcer i en i forvejen presset retskalender.

TV2 Nyhederne har tidligere fortalt om en sag, hvor det først efter 12 retsmøder lykkedes retten at få tiltalte dømt og i mellemtiden havde han begået 24 nye forbrydelser, bl.a. indbrud, tyveri og våbenbesiddelse. I udsendelsen fremgik det også, at omkring hvert femte retsmøde blev udsat, fordi de tiltalte ikke mødte op i retten.

Anholdt For at undgå yderligere spild af tid og offentlige ressourcer besluttede dommer Birgit Bjerring Andersen derfor at udstede anholdelses-ordre på de to udeblevne fra onsdagens retsmøde. Så næste gang de møder op i retten sker det eskorteret af ordensmagten - når der altså er fundet en ny dato til sagen mod de fire teenagere, hvor tre af dem risikerer fængselsstraf og et enormt erstatningskrav, hvis de bliver dømt.

