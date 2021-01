Spejderne på Åsen fylder 110 år

Inden længe fejrer spejderne ved Åsen deres 110-års fødselsdag med et virtuelt lejrbål klokken 15.00 til 16.00. Det sker lørdag den 340. januar, hvor man kan opleve et rigtig lejrbål med underholdning, fortællinger og sange gennem Facebook og Skype. Hjemme hos spejderne - eller andre interesserede - kan man selv tænde stearinlys eller et bål i haven til for eksempel snobrød.