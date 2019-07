Gennem syv år har Sct. Georgs Gilderne holdt gratis sommerlejr for børn på Farmen ved Klinteby, men i år må de aflyse på grund af for få tilmeldinger. I 2014 var der godt fyldt op med 24 børn, da den gambiske trommemand Imar Bojang kiggede forbi troldelejren. Privatfoto

Spejdere aflyser sommerlejr: Kan ikke finde udsatte børn

Næstved - 20. juli 2019 kl. 05:37 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I morgen skulle en uges sommerlejr for udsatte børn begynde på Farmen ved Klinteby, men Troldelejr, som lejren hedder, er desværre blevet aflyst, da der var for få deltagere.

- Der skal ikke herske tvivl om, at vi er kede af, at lejren ikke er blevet til noget, og vi er meget uforstående over, for, at det ikke lykkedes at tiltrække flere deltagere, siger Bodil Nielsen, talskvinde for Troldelejr.

Det er Sct. Georgs Gilderne, der er en sammenslutning af gamle spejdere, som gennem syv år har holdt lejren for 15-20 børn hver sommer.

Den aflyste lejr er undtagelsen, der bekræfter reglen.

Landet over står blandt andre Blå Kors og Red Barnet bag en lang række sommerlejre for udsatte børn, og alle steder melder de om udsolgt og fyldte ventelister.

Den aflyste Troldelejr ærgrer Rasmus Egeskjold, leder af frivillige og sociale aktiviteter i Red Barnet.

- Det skulle jeg have vidst. Så kunne jeg have brugt pladserne, siger han og tilføjer, at det selvfølgelig er let at være bagklog.

Ikke desto mindre melder han om, at Red Barnet de seneste tre-fire måneder er blevet kimet ned af familier i panik, der ikke længere har kunnet holde skjult for deres børn, at der ikke bliver nogen sommerferie i år.

Rasmus Egeskjold efterlyser generelt bedre samarbejde mellem kommuner og organisationer, når det handler om at få sendt udsatte børn på sommerlejre efter gode ferieminder og nye kammerater.

- Selv om kommunerne er gode allerede nu, ligger der en stor opgave for kommunerne i at blive endnu bedre til at tage kontakten, siger Red Barnet-lederen og uddyber.

- Vi har ikke problemer med at finde børn til lejrene, men processen kan godt være lidt omstændigt for at få dem med.

Tilbuddet om at komme på sommerlejre for udsatte børn er ofte gratis for deltagerne. Nogle lejre drives med 100 procent tilskud, mens andre trækker på betaling fra eksempelvis kommuner. Eksempelvis arrangeres Red Barnets lejre med støtte fra Arbejdsmarkedet Feriefond.

