Specialudviklet app sikrer oplæring af medarbejdere i ældreplejen

For at sikre, at der er nok og kvalificerede medarbejdere til at pleje de ældre, tager Næstved Kommune utraditionelle oplæringsmetoder i brug. Gennem en nyudviklet e-læringsapp bliver medarbejdere i kommunen, som har en sundhedsfaglig baggrund, men som nu arbejder på andre områder, klædt på til opgaven.

Næstved - 09. april 2020

Ligesom i resten af landet arbejder Næstved Kommune lige nu på højtryk for at sikre veluddannet personale på ældreområdet. I første omgang arbejder kommunen med at kvalificere de medarbejdere, de i forvejen har.

Nogle af dem skal dog repetere den sundhedsfaglige viden, de allerede har, da de sidder med andre typer opgaver i dag. Derudover skal de sættes ind i den nyeste sundhedsfaglige viden og systemer.

Følgende moduler i e-lærings-appen skal bestås: COVID-19 Forflytning Forebyggelse af brand Uniformsetiketten Forebyggelse af smittekæden Omsorgssystemet Nexus Sygeplejefaglig viden (kun for relevante faggrupper) Viden om ældreområdet Viden om personlig pleje

Læringsforløb For at oplære dem - og dermed sikre den bedste hjælp til borgerne - tager Næstved Kommune utraditionelle oplæringsmetoder i brug. Kommunen har udviklet en særlig læringsapp med videoer, små podcasts, billeder og tekst. Gennem app'en skal alle nye medarbejdere på ældreområdet gennemgå forskellige læringsforløb, der er tilpasset efter kvalifikationer, og hvilke opgaver de skal varetage.

- Vi var jo i den situation, at vi skulle tage godt imod nogle medarbejdere, som skulle introduceres til ældreplejen, og som har været væk fra grundfaget i rigtig lang tid, fortælller Anne Engel, der er distriktschef i Ældredistrikt Syd i Næstved Kommune.

- Når vi tager imod folk, plejer vi at lave en introduktion til dem, både i form af sidemandsoplæring og undervisning på hold f.eks. i forhold til forflytning, men det har vi ikke mulighed for nu. Derfor er vi meget glade for det nye værktøj, som dels sikrer, at det faglige niveau er på plads, og at vi ikke risikerer at videreføre smitte under oplæringen af vores nye kollegaer, uddyber hun.

Gennemgå moduler App'en er udviklet til både at kunne introducere den erfarne sundhedsplejerske, der har behov for en introduktion til fagsystemet, og til at kunne introducere den helt unge medarbejder, der er blevet ansat som ufaglært og nu skal i gang med at afdække om sundhedsfaget er det, der skal danne udgangspunkt for den fremtidige karriere.

Kommunen bruger den digitale platform Actimo til e-lærings-appen, der i forvejen blev brugt til blandt andet onboarding af nye medarbejdere og intern kommunikation.

Inden de nytilkomne medarbejdere begynder, modtager de en mail med en introduktion til den træning, de skal gennemgå. Ved at klikke på et link, kommer de til deres træningsbane. Her skal de gennemgå nogle moduler, der er målrettet deres faggruppe, og efter hvert modul er der en lille quiz, hvor de kan repetere de vigtigste ting.

Professionel omsorg og pleje Efter at have gennemgået alle moduler får de et virtuelt diplom, og så er de klædt teoretisk på til arbejdet i ældreplejen. Derudover er der lavet en særskilt træning til fysioterapeuter, der har brug for at få genopfrisket lungefysioterapi.

- Vi er meget glade for, at vi har haft mulighed for at udvikle denne app, der sikrer, at alle vores nye medarbejdere er opdaterede med den nyeste sundhedsfaglige viden og har den samme viden. I sidste ende betyder det også, at vores ældre modtager professionel omsorg og pleje døgnet rundt, siger Anne Engel.

Leverandøren Actimo har bedt om at få lov til at dele app'en med andre kommuner. Indtil videre har 25 medarbejdere gennemført træningen, og det er forventningen, at den fremadrettet vil danne udgangspunkt for en helt ny måde at sikre den bedste introduktion til alle nye medarbejdere i ældreområdet.

