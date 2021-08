Se billedserie Inden sommerferien besøgte Michael Perch (S), Lars Hoppe Søe (R) og Jørgen Christiansen (S) Hyllinge Skole for at høre hvorfor der er så få elever. Privatfoto

Spareforslag foreslår at lukke flere skoler

Næstved - 19. august 2021 kl. 04:43 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Sparekatalog: Et sparekatalog fra forvaltningen foreslår at lukke lokale små skoler. Inden sommerferien var der ingen planer om at lukke Lille Næstved Skoles afdeling i Hyllinge. Nu udgør en lukning af Hyllinge Skole en vigtig del at det spareforslag, der skal lukke en budgethul på 12 millioner kroner indenfor Børne- og Skoleudvalgets område. Udvalget havde bedt forvaltningen om at kommer med besparelser for 5,6 millioner kroner, med hen over sommeren er det forventede underskud for perioden 2021/2022 vokset til 12 millioner kroner. Den voldsomme udgiftsstigning skyldes at langt flere børn end forventet er blevet anbragt udenfor hjemmet hen over sommeren. Samlet er har der været 13 anbringelser flere end forventet. Derfor er forventningen nu, at der vil være et underskud på 12 millioner nå budgetperioden slutter.

Skolelukninger Den størst klods i spareforslaget, der skal bringe balance i budgettet er en lukning af Hyllinge Skole. Næstved Kommune har holdt særligt øje med skolen i Hyllinge fordi skolens elevtal falder stødt. Per 1. august var der 78 elever fordelt på syv klassetrin. En prognose fra forvaltningen forudser, at elevtallet vil falde til 67 i 2026/27. Ved at nedlægge Hyllinge Skole 1. august 2022 kan Næstved Kommune spare 2,1 millioner kroner i 2022. Derefter fem millioner om året. I sine bemærkninger til spareforslaget lyder det også: »der ikke er beskrevet lukning af Lille Næstved Skole afdeling Sandved, men ud fra elevprognosen kunne dette overvejes«. I år er der 86 elever på Sandved skole. Lukkes de to skoler, vil der være langt til en kommuneskole for børn i den vestlige del af Næstved Kommune. Det er ikke været muligt at få en reaktion fra formanden for skolebestyrelsen på Lille Næstved Skole, Hans Andersen, trods flere henvendelser.

I høring Det samlede sparekatalog fra forvaltningen indeholder besparelser for 14-15 millioner kroner i 2022. Men det skal understreges, at kataloget kun er et forslag, som nu er sendt i høring blandt kommunens ansatte indtil 3. september.

- Vi har ikke forholdt os politisk til spareforslagene endnu. Vi vil vente og se hvad medarbejderne i kommunen siger, lyder det fra formand for Børne- og Skoleudvalget, Lars Hoppe Søe fra de Radikale.

Samtidig har han bedt forvaltningen om at kigge budgettallene efter endnu engang, for at man kan være helt sikre, inde man skrider til besparelser. Den politiske diskussion kommer på mødet i Børne- og Skoleudvalget i den 6. september.

Medlem af Børne- og Skoleudvalget for Venstre, Søren Revsbæk, mener ikke at der er grund til at sætte gang i besparelser indenfor Børne- og Skoleområdet.

- Det er omsonst at begyndt at spare midt i budgetperioden. Vi har vedtaget et budget for 2021 og 2022, siger Søren Revsbæk.

Han mener, at den største udfordring er, at hele børne- og ungeområdet er underbudgetteret i forhold til den befolkningssammensætning der er i Næstved Kommune.

- Der skal flere penge til området. Kommunen har allerede fået bevilget pengene med den nye kommunale udligning, så de tager højde for befolkningens sammensætning, Nu skal penge bare sendes videre til børnene, de unge og skolerne, siger Søren Revsbæk.

Flere besparelser Børn, Unge og Skoleforvaltningen har lavet hele 27 forslag til besparelser for tilsammen 14-15 millioner kroner. Ud over en lukning af Hylling Skole er de store områder blandt andet at nedlægge Naturskolen og Sejlskolen for at spare knapt en million kroner om året. Der er også forslag om at skære op til 1,1 millioner på daginstitutionerne årligt, op til 1,5 millioner på skolerne og 1 million på specialundervisningen om året. Et forslag der kan spare 1,3 millioner om året er at nedlægge Taleklasserne for børn med tale-høre- og sprogvanskeligheder. Der er forslag om at spare yderligere en lille million på kommunens Tale-høre team og sproggrupperne. Og så er der forslag om at spare knapt en million kroner på tilskud til hjælp til særligt sårbare børn igennem Tuba, Homestart og Mind my mind.

Dette var blot nogle af forslagene til besparelser. Det fulde katalog ligger som et bilag til referatet af Børne- og Skoleudvalgets møde den 18. august, og kan tilgås på Næstved Kommunes hjemmeside.