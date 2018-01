Spar er ikke bare lukket - også gået konkurs

De knap otte måneder gav et underskud på små 900.000 kroner, og ved årsskiftet 2016/2017 var der ifølge regnskabet en gæld til Dagrofa på over 1 million kroner, en gæld til banken på knap 900.000 kroner og anden gæld inklusiv skyldig skat på godt 700.000 kroner.

Der er afgivet virksomhedspant på 1,6 mio. kroner, så kreditorerne har retten til aktiverne, som for et år siden først og fremmest bestod af varelageret.

For et år siden var der tvivl om, hvorvidt butikken kunne fortsætte, men budgettet viste, at det allerede i 2017 ville være muligt at lande på et nul-resultat og så få overskud de følgende år.