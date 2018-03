Se billedserie Lillegrund er ved at hæve Gavnø fredag eftermiddag på kanten af sejlrenden, mens en dykker ser på. Fotos: Preben Madsen/MediaNæstved Foto: Picasa

Sort uheld sendte Gavnø til bunds

Næstved - 27. marts 2018 kl. 08:27 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skaderne er ikke opgjort endnu, så det er svært at sige, hvad uheldet tirsdag i sidste uge kommer til at koste Næstved Havn.

Bøjeskibet Gavnø sank i Karrebæk Fjord tæt på sejlrenden til Næstved Havn, efter at dets støtteben tirsdag var gået i baglås - formentlig var det hydraulikken, der svigtede, og efterfølgende gik mandskabet fra borde for at hente hvad de skulle bruge til reparationen.

Formand for Næstved Havn, Venstres 1. viceborgmester Kristian Skov-Andersen fortæller, at det ser ud til, at det var en række af uheldige omstændigheder, der førte til havariet.

- Jeg tror, at det var kølvandet, der fik det til at vælte, siger han.

I den periode, som Gavnø var ubemandet sejlede to større skibe forbi, og derfor formoder man, at det er grunden, til at Gavnø gik ned, men ingen har set det ske.

Skibet stod på de to støtteben, man bruger til at stabilisere det med under arbejdet med bøjerne, hvorefter det fik et ben i sejlrenden og derved kæntrede det - angiveligt.

Torsdag forsøgte et mindre specialskib »Loke« at få hævet Gavnø men måtte opgive. Fredag blev opgaven så overgivet til »Lillegrund« som havde både dykker og en større kran ombord.

Kristian Skov-Andersen glæder sig over, at der ikke var folk ombord, så det kunne være gået meget værre.

Han mener ikke, at der er noget at bebrejde de folk, der forlod Gavnø for at hente værktøj til reparationen.

Kristian Skov-Andersen vil dog have undersøgt, om procedurerne er, som de skal være,eller om noget skal ændres på baggrund af tirsdagens hændelse.

- Vi jubler jo ikke, siger tørt.