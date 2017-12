Cyklisterne i T-krydset Landevejen/Olstrupvej har nu fået sit eget lyskryds for at mindske risikoen for højresvingsulykker i det meget trafikerede kryds. Foto: Vejdirektoratet

Sort plet har fået ny svingbane

Næstved - 06. december 2017 kl. 13:08 Af Helle Hansen

Det er blevet tryggere at være cyklist i Holme-Olstrup.

Vejdirektoratet har netop ombygget det meget trafikerede T-kryds Landevejen/Olstrupvej med en ny højresvingsbane og et selvstændigt lyssignal til cyklisterne for at beskytte dem mod højresvingsulykker.

- Vores lokale ulykkestal viser, at der er sket forholdsvis mange højresvingsulykker i krydset, siger afdelingsleder Maria Meiner fra Vejdirektoratet i Næstved. Over fem år har Vejdirektoratet registreret syv ulykker i krydset, hvor der i to af dem også skete skade på personer, en af dem var alvorlig.

Ulykkerne er typisk sket, når knallerter og cyklister kører ligeud ad Landevejen mod BonBon-Land, mens biler svinger til højre ned ad Olstrupvej.

T-krydset i Holme-Olstrup er blevet udpeget som en trafiksikkerhedsmæssig sort plet, og de tidligere ulykker på stedet viser, at der er basis for at gøre noget for at fremme trafiksikkerheden.

Vejdirektoratets ombygning består af et højresvingsspor med nyt lyssignal specielt til cyklisterne, hvor cyklisterne får grønt og rødt før hovedsignalet. I sporet for ligeud-kørende biler er stoplinjen i højresvingssporet trukket fem meter tilbage. Det betyder, at cyklister og knallerter, der sætter i gang, bliver mere synlige for bilisterne.