Pludselig åbnede muligheden for at interviewe sangerinden Drew Sycamore, som netop havde været i Radio SLR. Efter interviewet var der tid til et hurtigt billede på trappen, her Drew Sycamore og ugeavisens praktikant Sophia Emma Long (th). Foto: Jan Jensen

Sophia på spring som journalist

Næstved - 23. juni 2021 kl. 12:06 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

- Jeg ved endnu ikke, hvad jeg vil arbejde med når jeg bliver ældre, men jobbet som journalist er helt sikkert noget der skal overvejes. Det er et job fyldt med ansvar, spænding og et job, hvor man møder en masse forskellige mennesker og hører deres historier.

Sådan fortæller Sophia Emma Long. Hun er 15 år gammel og bor i Næstved med sin familie. Hun har en lillebror, går på Lille Næstved skole og arbejder i fritiden som gymnastiktræner.

I den forgangne var skolen udskiftet med praktik hos Ugeavisen Næstved og Sjællandske. Det har været en super spændende uge og ikke mindst utrolig lærerig.

Teamwork - Allerede på førstedagen fik jeg at vide, at jeg selv skulle skrive en artikel om et gymnastikhold her i Næstved. Et hold som jeg selv er en del af. I min fritid bruger jeg utrolig meget tid på TeamGym, som er en holdsport indenfor gymnastikken. Det er mit frirum, som jeg nyder allermest. Netop min erfaring fra gymnastikken har jeg kunnet bruge til min uge som praktikant, siger Sophia Emma Long.

- Som journalist skriver man artikler, som til sidst bliver sat sammen i en avis og på nettet. I gymnastikken springer du dine egne spring, og de bidrager til holdets samlede præsentation, siger hun og forklarer, at på den måde minder de to ting om hinanden, da man selv har et ansvar samtidig med, at man er et team.

Mødet med Drew Sycamore -At møde nye mennesker har været en stor del af min uge på redaktionen. Jeg har blandt andre mødt og interviewet sangerinden Drew Sycamore, og det var lidt af en oplevelse.

Inden mødet med hende var det vigtigt at forberede både, hvad man skulle spørge om, men også finde ud af hvilken slags person hun er, siger Sophia Emma Long.

Vigtig at være sig selv - Drew Sycamore var ikke en jeg umiddelbart kendte til, dog havde jeg hørt noget af hendes musik, men hun bliver helt klart en jeg vil holde lidt øje med. Hun udstråler selvtillid og fortalte også, at hun er helt sin egen.

- Drew sagde noget der bed sig fast. Nemlig at hun i gymnasietiden valgte helt ud fra, hvad hun selv ville. Det er super vigtigt, at vi er os selv, og handler ud fra, hvad vi selv vil, i stedet for bare at følge strømmen. Her er Drew Sycamore en man kan se op til, siger praktikanten Sophia Emma Long.

Erfaringer man kan ta' med - Det har været en uge, der hjulpet mig meget med at være åben og turde snakke med folk. Det er en evne man altid kan bruge. Derudover har jeg lært en masse om at skrive og hvordan man skriver i et mere levende sprog, som er tiltalende for den der skal læse det, siger Sophia Emma Long

- Kildekritik har også været vigtigt at have i tankerne som journalist, men også i skolen vil jeg kunne bruge mine erfaringer med det. Alt i alt har jeg nydt at være på redaktionen og det er helt klart en oplevelse, jeg kan anbefale andre, slutter Sophia Emma Long.