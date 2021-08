- Nogle steder i verdenen har politiet lavstatus eller opleves som en del af en korruption. Det giver udfordringer, at der kan være så forskellige forventninger til os og måske også fordomme om os, siger politidirektør Lene Frank. Foto: Thomas Olsen

Sommerserie: Politiet rykker fra panserbasse til cyberninja

Næstved - 07. august 2021 kl. 15:10 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Dengang i 1986 er hun den første kvindelige anklager i Frederikshavn, og embedslægen er en noget ældre herre. Formentlig har han tænkt, at hun lige skal testes, for han gik i gang med at massere ansigtsknogler på det noget lemlæstede trafikoffer, som hun er kaldt til ligsyn ved.

- De ventede bare på, at jeg skulle dejse om. Men jeg var fast besluttet på, at jeg skulle ikke dejse nogen steder. Så jeg stod stovt og stejlt på begge fødder og kikkede på det her, siger Lene Frank, politidirektør hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Ellers har køn ikke været et issue i hendes tid ved politiet.

Flere kvinder I dag er der 2073 politiuddannede kvinder ud af i alt 11.373 politiuddannede tjenestemænd. Og der vil komme stadig flere kvinder ind i erhvervet, spår Lene Frank og peger på erfaringerne fra andre nordiske lande. Og hun ser gerne flere kvinder i korpset, fordi det er sundt med en rimelig kønsfordeling, mener hun.

Og de yngre kvinder vil tilsyneladende gerne ind hos politiet. Blandt de 20 til 29-årige betjente er der i dag 28 procent kvinder i modsætning til aldersgruppen 60-65-årige, hvor kun seks procent er kvinder.

Samlede nye kredse Med den store politireform i 2007 samlede man de 54 politikredse til 12 slagkraftige kredse.

Det betyder, at kredsene i dag stort set efterforsker og opklarer deres sager lokalt. Hos Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi er der ikke mindre end ca 65 efterforskere, der ikke laver andet end dét, der kaldes »tung efterforskning«, hvilket vil sige sager omkring rockere, bander, narko, økonomisk kriminalitet, drab, personfarlig kriminalitet og voldtægter. Derudover er der yderligere over 60 efterforskere beskæftiget med lokal kriminalitet begået mod andre lokale såsom fx vold og indbrud. Kompleksiteten i kriminaliteten går imidlertid meget stærkt og stiger støt.

Derfor er man nu ved at etablere et nationalt efterforskningscenter til særlig økonomisk og international kriminalitet, cybercrime, efterforskning over grænser og organiseret kriminalitet.

De fine fra Krim Oprindeligt er Lene Frank uddannet jurist, og for hendes generation har det været et meget strømlinet karriereforløb, hvor hun efter Frederikshavn er nogle år hos stadsadvokaten i Aalborg og politimesteren i Hjørring. Siden bliver det til 20 år i Rigspolitiet, hvor hun blandt andet har været med til at optimere politiet.

Tidligere hed det sig, at det var finere at være i kriminalpolitiet end i ordenspolitiet. Ikke at det var bedre lønnet.

Men mens efterforskeren - de der tidligere blev kaldt kriminalbetjente i ro og mag bag skrivebordet kan finde deres retsplejelov frem og slå op om beslaglæggelser og ransagninger, er det blevet en benhård opgave i paratviden at være i ordenspolitiet.

- Borgerne er mindre autoritetstro. De vil have klar besked om, hvorfor de bliver anholdt, eller hvorfor de ikke må stå, hvor de gør, eller hvorfor de skal gå.

- Betjente skal kunne deres regelsæt, som i øvrigt bliver stadig mere komplekst, siger Lene Frank og forklarer, at det er et helt batteri af regler, sådan en betjent skal have med i rygsækken. Fx Færdselsloven, ordensbekendtgørelsen, restaurationsloven, covid-lovgivningen, lov om straksforbud, zoneforbud, tilhold eller bortvisning for at nævne nogen.

For folk vil gerne vide, hvorfor.

Politiets image Derfor må politiet også balancere deres opgaver mellem magt og service for at finde sin position i samfundet.

- Specielt fordi nogle grupper ikke nødvendigvis opfatter politiet som en autoritet eller som en hjælp.

- Nogle steder i verdenen har politiet lavstatus eller opleves som en del af en korruption. Det giver udfordringer, at der kan være så forskellige forventninger til os og måske også fordomme om os, siger Lene Frank og forklarer, at politiet generelt er blevet dygtige til at udøve service, så befolkningen føler, at de er »vores politi« .

- Lidt ligesom dengang hvor den lokale panserbasse kunne hjælpe med alt.

- Men politiarbejde i dag er blevet langt mere sammensat og ikke så enkelt at løse.

- Det er udfordrende, at vi skal favne det hele, siger Lene Frank.

Nye politiopgaver Dét, der fylder rigtig meget i politiets opgaver i dag, er fx cybercrime, omrejsende kriminelle, og økonomisk kriminalitet.

Den lokale kriminalitet, der kræver den fysiske kontakt lokalt, er faldende, mens kriminalitet over nettet er stigende. Og den er tilgengæld mere indviklet.

- Vi kører egentlig mindre og mindre ud til kriminalitet, og mere og mere ud til ud til uro, uorden og mistænkeligt adfærd i det offentlige rum med blandt andet nabostridigheder eller soundboxe, som kan spille et helt villakvarter op, siger Lene Frank.

Danmarks bedste job Ifølge politidirektøren er politiet imidlertid Danmarks bedste arbejdsplads, og hun opfordrer meget gerne lokale til at søge ind.

Og der er sat penge af til at politistyrken henover tre år skal hæves med 450 flere politifolk.

- Det er en kæmpe fordel at få folk fra nærområdet, siger Lene Frank og fremhæver, at hos politiet bruger de faktisk ingen smarte employer brandings metoder for at holde på deres medarbejdere.

- Der er næsten ingen anden arbejdsplads, der er så god til at holde på sine medarbejdere som politiet, hævder hun og forklarer, at folk synes, jobbet er spændende, og oplever at være med i et fællesskab.

Netop fællesskabet og at være en del af korpset giver identitet og sammenhold.

- At være en del af familien er noget helt særligt.

- Man kan se den ild, de unge får i øjnene over at blive en del af politiet.

- De står skarpt, når de kommer ud fra uddannelsen, siger Lene Frank med slet skjult stolthed.

Derfor er det også svært for betjente at gå på pension.

- Det er svært, når folk skal aflevere deres politiskilt. Og det kommer det også til at være for mig.

- Jeg har haft det på mig altid i 35 år.

