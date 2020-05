Prøv at bo der en vinter og se om det er noget for jer, lyder rådet fra Bolius fagekspert, Trine Nielsen. Pressefoto

Artiklen: Sommerhus som seniorbolig: Det her skal du tænke over

Sommerhus som seniorbolig: Det her skal du tænke over

- Mit vigtigste råd er at I skal prøve det af. Prøv at bo der en vinter og se om det er noget for jer. Naboerne og netværket i sommerhusområdet er der måske ikke om vinteren, og det kan give en helt anden fornemmelse af området, siger Trine Nielsen.

Af samme årsag kan det være en god idé at beholde helårsboligen et stykke tid. Så er der mulighed for at fortryde beslutningen, lyder rådet fra fageksperten.