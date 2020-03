Sommerfest aflyst

Som en direkte konsekvens af corona-kristen har bestyrelsen for Sommerfest 4160 valgt at trykke på pauseknappen for årets fest.

- Vi lever af lokale virksomheders økonomiske bidrag til festen og modtager årligt knap 60.000 kroner alene i kontante sponsorater. Som følge af situationen i samfundet er deres økonomier pressede, og det vil vi som følge af det også blive. Når vi vælger at udskyde festen til næste år, gør vi det, fordi vi gerne vil passe på vores lokale virksomheder, og for at fremtidssikre sommerfesten. Vi vil meget hellere kunne gennemføre et fuldendt og rentabelt arrangement, som kan være med til at sikre den fremtidige drift, siger formanden for bestyrelsen, Jesper Juul Nielsen.