Sommeren er forbi: Livredderne har forladt Enø Strand

Næstved - 24. august 2020 kl. 14:35 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er det slut med badesæsonen, i hvert fald den ved Enø Strand i Karrebæksminde, hvor der er livreddere til stede.

Onsdag aften pakkede livredderne sammen for i år efter en noget atypisk sæson med den koldeste juli i 22 år og så hedebølge her i august. Hedebølgen gav ekstraordinært mange mennesker på strandene, så set på landsplan endte det med at blive den anden mest travle sommer målt på det samlede antal aktioner for TrygFondens Kystlivredning.

Lokale tal Lokalt har der heldigvis ikke været brug for livreddende aktioner.

Til gengæld blev det til 40 førstehjælpsaktioner, 70 forebyggende aktioner og 1.683 oplysende indsatser.

De 40 førstehjælsaktioner dækker over ting som snitsår, skader efter møde med brandmænd, bistik, forstuvninger og dehydrering.

70 gange har livredderne været ude i vandet for at advare folk, der eksempelvis har taget en luftmadras/gummibåd/badedyr med i vandet ved fralandsvind, eller for at få dem til at svømme tættere på land.

Og så er det blevet til 1.683 snakke med badegæster om ting som de lokale forhold på Enø Strand, de fem baderåd og hvad man skal være opmærksom på i vandet.

Sidste år var her tale om 71 førstehjælpsaktioner, 150 forebyggende aktioner og 1.922 oplysende indsatser, så lokalt har det været mere fredeligt i år på trods af de mange mennesker på stranden i august.

Husk makkeren Livredderne rykkede ind på Enø Strand den dag skolernes sommerferie startede, den 26. august, og pakkede sammen i onsdags, den 19. august.

- Det har på mange måder været en speciel sæson i år - både pga. corona, men også med det vejrskifte vi oplevede. Fra at have overvåget halvtomme strande i juli, fik livredderne pludselig travlt i august, da badevejret for alvor kom og tiltrak ekstraordinært mange mennesker, siger Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning.

Han opfordrer til at folk nu, hvor livredderne ikke længere er på stranden, er ekstra opmærksomme på vind og vejr og sørger for at have en makker med, så man kan holde øje med hinanden uanset om man skal ud og svømme, ro, surfe eller er til SUP.

