Sommer, sol og is - det er bare cool

Når temperaturen er tæt på 30 grader skal der noget til at køle kroppen ned, men når det handler om at spise is behøver det faktisk ikke at være så varmt. Slet ikke hvis isen smager godt.

Holmegaard Ismageri åbnede sidste år i den gamle hytte på Holmegaard Værk i Fensmark. Isen er blevet populær og flere kører gerne langt for at smage. Mageriet har nu valgt sommeren over også at lange de dejlige hjemmelavede is over disken i Madam Grå vognen i Næstved city.