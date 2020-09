Jacob Panton er Venstres nye kandiodat til en plads i folketinget. Foto: Anna C. Møhl

Soldatens næste mission: Folketinget

Af Anna C. Møhl

Mandag aften blev han i Herlufmagle - uden modkandidat - valgt til at repræsentere Næstved-kredsen i folketinget.

Han kommer ikke lige ud af universitetsverdenen med en halv kandidat. Han er uddannet landmand, været udsendt som soldat fem gange og var tæt på at miste livet i Afghanistan. Hjemme i Danmark mødte han et genoptræningssystem, som han mente mistænkeliggjorde veteranerne.

På opstillingsmødet blev Jacob Panton spurgt af Bjarne Haar, om Næstved skal have en erhvervshavn.

Her var Venstres nye folketingskandidat tydeligvis på udebane.

- Jeg er ikke lokal nok til at følge debatten, men Næstved er stor nok til en er- hvervshavn, sagde Jacob Panton.

Bjarne Haar fulgte op med muntert at konstatere:

- Et godt politikersvar.

Jacob Panton er gift, far til tre og bor nær Stevns, hvor han også sidder i kommunalbestyrelsen.

Han har været folketingskandidat for Venstres Stevns-Faxekreds, men mener ikke hans lokale bagland lever op til hans krav om 100 procent loyalitet.

- Jeg er så meget Venstre-mand, at jeg tager mine Venstre-sokker på min højre fod. Jeg er liberalist, siger Jacob Panton.

Hans vej til folketinget skal handle om hele tiden at være i valgkamp. Ikke kun, når valget er udskrevet, men hele tiden være på og tale om motorvej fra Rønnede via Næstved til Slagelse og Kalundborg.

- I min verden giver det ikke mening, at man ikke kan forstå, at motorvejen skal gå helt til Kalundborg til gavn for erhvervslivet, siger Jacob Panton.