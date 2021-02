Solceller på Herlufsholm skal gøre skolen CO2-neutral

Herlufsholm går nye veje i bestræbelserne på at gøre skolen CO2-neutral. Landets største private kostskole har derfor søgt kommunen om tilladelse til at opføre et mindre solcelleanlæg på to hektar - hvad der svarer til lidt over to fodboldbaner - i en dalsænkning nær naturstien Fodsporet. Målet er at gøre skolen selvforsynende med strøm.