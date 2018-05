Solcellerne behøver ikke ødelægge landskaber, som her udsigten over Dybsø Fjord. Med høj beplantning vil de være næsten usynlige for de omkringboende, siger interesseorganisationen Dansk Solcelleforening. Foto: Steen Knarberg.

Solcelleforening: Solmarker behøver ikke være grimme

Næstved - 26. maj 2018 kl. 06:41 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solcellerne buldrer bare derudaf og i vores sydlige nabolande har man virkelig forstået at suge energi ud af solen. Det skal vi også have meget mere af herhjemme og solcellemarkerne behøver ikke virke skæmmende på landskabet.

Sådan lyder budskabet fra formanden for interesseorganisationen Dansk Solcelleforening, Flemming Christensen. Og mens en nyetableret beboergruppe i Rettestrup, Vejlø og Basnæs gør, hvad de kan for at forhindre placeringen af et 120 hektar stort solcelleanlæg langs Margueritruten i det naturskønne område, så er det i følge Dansk Solcelleforening nødvendigt med anlæg på flade marker og af stor størrelse for at kunne levere vedvarende energi uden statstilskud.

- Gavnø-projektet bliver et af de større herhjemme. Ingen tvivl om det. Og det kræver plads at kunne levere solenergi til markedspriser uden statstilskud, siger Flemming Christensen. Han påpeger samtidig, at solcelleanlæggene bliver omkranset af to til tre meter høj beplantning, så det næsten virker skjult for omgivelserne. Han synes også godt om Gavnøs idé med at lade området mellem solcellepanelerne afgræsse af får, så solcelleanlægget dermed bliver levested for dyr og planter.

- Teknologien er i rivende udvikling og priserne på solpaneler falder støt. Derfor har vi et begrundet håb om fremadrettet at kunne dække 20 pct. af den vedvarende energi via solceller, mens 80 pct. kommer fra vindmøllerne, siger Flemming Christensen.

Fonden Teknologirådet, der rådgiver Folketinget i klima- og energispørgsmål, fraråder ellers at opsætte solceller på landbrugsjord og anbefaler i stedet solceller langs motorveje og på hustage. Men selvom stadig flere tage forsynes med solceller, så er der stadig brug for anlæg ude på markerne, mener Dansk Solcelleforening.

