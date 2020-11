Sol og julestemning i slotsparken

Tåge fra morgenstunden. Allerede inden åbningen kl. 10 er de første biler rullet ind på græsset. Der er faktisk godt fyldt op, men kun et par stykker foran i køen foran billethuset, og man kommer ind uden stop, for alle har købt billetter på forhånd.

Man hører gæster konstatere, at dette julemarked er noget særligt - meget mere hyggeligt end at mase rundt i staldene.

Glædelig stemning

- Parken er på 80.000 kvm. og dermed lige så stor som Tivoli i København og altså et areal, der er mange gange større end det traditionelle julemarked. Stemningen har været glædelig, og vi er af flere blevet opfordret til at gentage vores udendørs juleoplevelse i parken næste år. Det er mit indtryk, at mange har oplevet parken i efterårets stemningsfulde farver for første gang, oplyser direktør i Gavnø-Fonden, Helle Reedtz-Thott