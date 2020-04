Sognepræst Lillian Jordan Nielsen er sammen med organist Martin Valsted klar til at sende live i Næstved Lokalradio fra Skt. Jørgens Kirke. Privatfoto Foto: www.madssabroe.dk

Sognepræster går live i radioen

Næstved - 01. april 2020 kl. 17:00 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos Skt. Jørgens Kirke plejer det at vælte ind med mennesker. Mellem 500 og 600 lægger vejen forbi kirken hver uge til diverse arrangementer som babysalmesang, caféer, koncerter og gudstjenester. Nu er der ualmindeligt stille, og kirken er lukket for offentligheden på grund af den igangværende coronakrise. Det betyder dog ikke, at menigheden skal snydes for gudstjenester - og slet ikke i påsken.

Kirken har indledt et samarbejde med Næstved Lokalradio, og i søndags prøvede sognepræst Lillian Jordan Nielsen sammen med organist Martin Valsted for første gang at sende live fra kirken fra en af deres meget populære rytmiske aftengudstjenester.

Påskens gudstjenester i Næstved Lokalradio Der sendes live fra Skt. Jørgens Kirke følgende dage:

Palmesøndag klokken 10 ved sognepræst Laura Daphne Jensen fra Skt. Jørgens Kirke.

Skærtorsdag klokken 10 ved sognepræst Pia Abery Jacobsen fra Tyvelse, Aversi, Sandby, Vrangstrup, Tybjerg.

Langfredag klokken 10 ved sognepræst Laura Daphne Jensen fra Skt. Jørgens Kirke.

Påskedag klokken 10 ved sognpræst Rikke Milan Nielsen fra Gunderslev og Skelby.

2. påskedag klokken 19, rytmisk aftengudstjeneste ved Sognepræst Lillian Jordan Nielsen og Martin Valsted fra Skt. Jørgens Kirke.

Salme og sangark til gudstjenesterne vil være tilgængelige på www.sjkn.dk.

- Det var for at afprøve teknikken. Det fungerede faktisk rigtig godt, og det lød også godt. De kunne se, der var 72, der streamede den. Så der er nok endnu flere, der lyttede med. Det var rigtig flot, siger sognepræsten.

Savner fællesskabet Hun har sammen med kollegaen Laura Daphe Jensen fået mod på at transmittere påskens gudstjenester live i Næstved Lokalradio - med den teknik, der nu engang er til rådighed.

- Der er en fast skare, der kommer i kirken. De savner at sidde i kirken og lytte og være en del af fællesskabet. Det gør vi alle. Vi ønsker at få en højtid som påsken ud til folk. Vi synes, det er en god måde at nå ud til menigheden på, forklarer Lillian Jordan Nielsen.

Præsterne lægger desuden ord, bøn og tanker til dagen på kirkens Facebook-side »Skt. Jørgens Kirke«.

Syng med hjemmefra Palmesøndag sendes der igen live i radioen. Her er det Laura Daphne Jensen, der sender klokken 10.

- Vi lægger op til, at man kan synge med hjemmefra. Det er næsten krigstidstilstande. Det er egentlig også fantastisk og smukt, at vi griber til noget så simpelt som radio, fastslår Lillian Jordan Nielsen.

Der sendes desuden alle fire dage i påsken, hvor sognepræster fra andre sogne inviteres ind i Skt. Jørgens Kirke, hvor teknikken allerede er sat op til at kunne sende live.

