Sognepræst fra Næstved vinder Palladiusprisen med hånden på hjertet

Næstved - 15. september 2021 kl. 09:51 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Kristina Hermansen trives med præstegerningen og konfirmandundervisning på fleksible vilkår.

I 2017 var hun fastlåst i passivitet i Næstved Jobcenter og var smerteplaget af rygproblemer, men langsomt gik det fremad mod Kristina Hermansens ønske om at bruge sin teologiske uddannelse som præst i et flexjob.

I dag er hun sognepræst i Sct. Peders Kirke 12 timer om ugen, og hendes telefon er altid åben. 3-4 gange om ugen modtager hun opkald fra unge mennesker fra Næstved, der har ondt i livet.

- Jeg får tit lidt vand i øjnene, når de ringer. I starten, da vi åbnede kirkens telefonlinje, handlede det meget om bekymringer for en lillebror med astma eksempelvis. Det var da corona var allerværst. Nu handler det meget om ensomhed, men nogle ringer også bare for at fortælle, at de endelig har været i biografen med en god veninde igen, siger Kristina Hermansen.

Mistede mæglet Den 11. september stod hun midt i konfirmationsforberedelserne i Sct. Peders Kirke, da kollegaen Martin, hans kone Maria samt vennerne Ida, Lisbeth og Torben overraskede hende og kørte hende til Roskilde Kongrescenter.

Her modtog hun Palladiusprisen, som hvert år overrækkes på Stiftsdagen til en person fra Roskilde Stift, som i kirkelig sammenhæng har været til gavn for mennesker lokalt, i provstiet eller i hele stiftet.

Kristina Hermansen vidste ikke, at hun ville vinde, og hun er stadig meget rørt af den flotte gestus.

- Det hele gik så hurtigt. De tog mig virkelig på sengen. Når man bliver meget rørt, så mister man præstegenet for en stund, så jeg mistede fuldstændigt mælet på scenen, lyder det fra Kristina Hermansen.

Hånden på hjertet Sognepræsten vandt Palladiusprisen med initiativet »Hånden på Hjertet«, som er en frivillig telefonlinje for unge, som blev startet under coronaens fremmarch i 2020. Den har givet de unge i Næstved en mulighed for at ringe og tale med en voksen, uden skam eller frygt. Kristina Hermansen passer telefonen sammen med sognepræst Karen Marie Bøggild.

Det hele startede, da konfirmationsforberedelserne blev sat i bero grundet nedlukningen i marts 2020, og en nødplan derfor måtte udarbejdes. Kristina Hermansen gav alle konfirmanderne en opgave. De skulle skrive en bøn, som skulle indeholde nogle af de tanker om situationen, som de ikke kunne eller ville dele med deres nærmeste.

Konfirmandernes bønner indeholdt sætninger som »Jeg håber, at min familie kommer igennem det her i live«. Tvivl, usikkerhed samt en følelse af at man ikke måtte vise det, da man skulle være stærk og selvsikker, fortæller Kristina Hermansen.

En følelse, som kun blev stærkere af, at deres sociale netværk var begrænset til online beskeder.

Tavshedspligt Derfor startede kirken og Kristina Hermansen »Hånden på Hjertet«, som gav de unge en mulighed for at snakke med en voksen med tavshedspligt.

- Manges hverdag var ramlet sammen under corona, så det er fantastisk at have gjort en forskel. Det har virkelig taget mig på sengen, at jeg vandt prisen, og jeg havde aldrig drømt om at kunne komme op i den arena, fortæller Kristina Hermansen.

Hvis du vil i kontakt med »Hånden på Hjertet«, er telefonnummeret 23 80 82 37. Telefonlinjen henvender sig særligt til børn og unge i alderen 10-20 år. Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag klokken 16-18.

