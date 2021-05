Se billedserie Andagtsrummet bliver pudset op og der bliver bænke og en pult, der kommer til at minde lidt om en altertavle. Formand for menighedsrådet, Poul Sandberg, forklarer at der kommer en glaskuppel på toppen, ligesom der skæres huller i væggen til farvede mursten, der på elegant vis vil skabe et kors. Foto: Jan Jensen

Sognehus får ottekantet rum til fredfyldte stunder

Næstved - 27. maj 2021 kl. 19:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Det har været et stort ønske i flere år, og nu - endelig - tager det form. Formanden for menighedsrådet, Poul Sandberg, lægger hovedet tilbage og nyder synet af de tunge og fritlagte bjælker, der skal bære taget i den nye mødesal.

Han så det selv, da en stor kran løftede dem på rette plads, og nu beundrer han med tilfredshed det store lokale. Artiklen fortsætter under billederne...

Herlufsholm Sognehus blev opført i 1987. Der var ikke plads i nærheden af kirken, så det blev på H. C. Andersens Vej - tæt på det område, der stadig udbygges. På billedes ses det nye store mødelokale, der vil kunne bruges af hele provstiet. Foto: Jan Jensen

Mødesal med plads til 170 Der er højt til loftet, og mødesalen indrettes med storskærm. Det er meningen, at det store lokale også kan bruges af hele provstiet, når der er behov for mange siddepladser.

Her er plads til 170 mennesker, og salen får masser af lysindfald.

Sollys bliver der også i sognehusets nye centrale punkt, idet om- og tilbygningen skaber en næsten naturlig atriumgård i midten af det nye store Herlufsholm Sognehus. Det blev grundlagt i digtervejskvarteret i 1987, og udvidet første gang i 2003.

Andagtsrummet tårner sig op i midten af byggeriet.

Område i rivende udvikling Siden 1970'erne har området vest for Susåen været i rivende udvikling, og boligerne skyder stadig op på markerne omkring Baunehøj Ridecenter.

- Vi mangler simpelthen plads. Det kniber med plads til konfirmandhold, når der samtidig er foredrag eller sociale sammenkomster i sognehuset. Det løser vi med en tilbygning på 300 kvadratmeter, og vi er meget tilfredse med løsningen Arkiplus i Sorø har tegnet. Der bliver skabt en helhed i huset, siger Poul Sandberg.

Han fortæller, at menighedsrådet havde købt en del af nabogrunden, men udbygningen gik i modsatte retning.

Sognehuset udbygges for anden gang siden 1987 og kommer nu hele vejen rundt. Poul Sandberg ses her ved den centrale plet, der bliver en udendørs atriumgård. Foto: Jan Jensen

Byggeri til 10 millioner Det eksisterende hus bygges om. Blandt andet med en gang, der skal omkranse den åbne atriumgård. Selve tilbygningen har også et par ekstra lokaler, og så får sognehuset også en ny stor parkeringsplads med plads til godt 30 biler.

Prisen er 10 millioner kroner, og beløbet holdes fri af prisstigninger under coronaen. Det er menighedsrådet godt tilfreds med. Derfor kan man sagtens leve med at indvielsen bliver en måned forsinket. Snevejr og et regnfuldt forår er skyld i forsinkelsen, men planerne for et arrangement 1. oktober er i støbeskeen.

Formand for menighedsrådet Poul Sandberg glæder sig til indvielsen af det nye sognehus. Fredag 1. oktober står det færdig og klar til brug. Foto: Jan Jensen

Nyt vartegn for sognehuset Herlufsholm Sognehus har en lidt afsides placering på H. C. Andersens Vej. I modsætning til andre sognehuse er der et pænt stykke vej til Herlufsholm kirke. Det problem bliver løst elegant med et ottekantet rum. Andagtsrummet bliver godt seks meter højt og med en glaskuppel skaber et kirkeligt vartegn for sognehuset.

- De kommende små vinduer, der skal kaste lyset ind fra forskellige retninger, bliver skåret ind i murværket, så de kommer til at passe perfekt. Og så bliver der bænke langs væggene og en pult, der vil minde lidt om et alter, siger formanden for menighedsrådet Poul Sandberg.

Mindes og meditere Andagtsrummet forsynes desuden med det, der minder om gammeldags farvede glasmursten. De skal skabe et kreativt og gennemlyst kors, som skal bestå af en lang lodret gennemlyst streg flankeret af to kortere.

Poul Sandberg er spændt på at se resultatet. Andagtsrummet bliver sognehusets stille sted. Det skal bruges af konfirmander og sognebørn i alle aldre, der har brug for at mindes, sørge eller meditere.

Andagtsrummet skyder op som et spir i det nye sognehus, og arkitekterne har overført formen til den store mødesal. Den er også ottekantet.

Her ses det, hvordan det nye ottekantede andagtsrum kommer til at præge Herlufsholm Sognehus. Det får et kirkeligt udseende med en kuppel af glas.