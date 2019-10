Søren skal kæmpe på Hawaii: Efter 10 års træning går drømmen i opfyldelse

42-årige Søren Raunholt har i 10 år kæmpet for at kvalificere sig til verdensmesterskabet i Ironman på Hawaii. Han har i flere år gået målrettet efter en billet, og nu er det endelig lykkes. Jernmanden kvalificerede sig ved KMD Ironman i København i august, hvor 312 deltog i klassen mænd 40 til 44 år. Med kun fem billetter til VM var der hård kamp om pladserne. Søren Raunholt formåede at blive blandt de bedste i sin klasse, og det gav ham retten til at købe startnummer til Ironman Hawaii, som er alle triatleters store drøm.

