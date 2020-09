Når nu et kommunalt arrangement på grund af coronafaren ikke må samle for mange mennesker, så er uddelingen af Næstved Kommunes nye Miljø- og Naturpris søndag flyttet fra Rådmandshaven til Dybsø Naturskole. Foto: Helle Hansen

Søndag sættes der pris på naturen

Næstved - 12. september 2020 kl. 21:47 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er kommet en god blanding af indstillinger, og søndag uddeles Næstved Kommunes nye Miljø- og Naturpris så for første gang.

Egentlig skulle der være sket i forbindelse med fejringen af Naturens Dag i Rådmandshaven, men det har man droppet:

- Det er rigtig ærgerligt, men på grund af corona blev vi nødt til at genoverveje prisuddelingen, siger Kasper Hjordt Pedersen fra kommunens Center for Plan og Miljø, der er tovholder på den nye pris.

Så i år bliver den i stedet uddelt ved et lukket arrangement på Dybsø Naturskole.

Et bredt udvalg Prisen er tiltænkt nogle af de ildsjæle, som gør en ekstra indsats for naturen og miljøet her i kommunen, og det var muligt at komme med indstillinger frem til 1. juni.

- Indstillingerne rammer rimeligt bredt, siger Kasper Hjordt Pedersen. Her er både private personer, foreninger og virksomheder blandt kandidaterne til prisen.

Blandt de private er kunstneren Heine Skjerning fra Sørup, som i årevis har arbejdet på omdanne landbrugsjord til et åbent naturområde. Og Kristian Gramstrup, der i mange år har arbejdet for at sætte naturen på dagsordenen i kommunen blandt andet som formand for Danmarks Naturfredningsforening.

Glumsø Lokalråd er indstillet for en række projekter, der giver bedre adgang til natur og friluftsliv, mens Sydsjællands Golfklub er med for sin miljørigtige skadedyrsbekæmpelse, fuglekasser med mere, Slusehuset for at bidrage til at få folk ud i naturen og Fuglebjerg Fjernvarme for at reducere CO2-udslippet.

Opløbet På forhånd er der dog udvalgt en top tre bestående af Bjarne Frost, Jakob Vedel Nielsen og Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø.

Bjarne Frost er med i toppen, fordi han har omdannet jorden omkring Jonstrupholm til naturområde med 8,5 hektar skov og tre søer, som giver rigtig gode levevilkår for dyrene. Jakob Vedel Nielsen fordi han har været drivkraften i genopretning og pleje af et naturområde ud til Præstø Fjord. Og Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø for at skabe et unikt naturområde med skov, moser og mere åbne arealer og et stort arbejde med at formidle for både skoler og lokalbefolkningen.

Prisen Prisen overrækkes af borgmester Carsten Rasmussen.

Kandidaterne i top tre får alle en messingplade til ophængning til minde om deltagelsen. Vinderen vil ydermere får en messingfigur af en fugl.