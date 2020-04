Se billedserie Skolerne er stadig lukket ned i Foshan, der er beliggende i det sydlige Kina - 1.000 km fra Wuhan.

Søn i Kina advarer sin far i Karrebæksminde

Næstved - 02. april 2020 kl. 19:40 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Temperaturen tjekkes. Peter Flintsø får stukket et termometer ind i øret - både når han forlader sin lejlighed, og når han vender tilbage. Myndighederne siger, der er styr på virus i Kina, men den 52-årige dansker ser stadig militær patruljere i gaderne omkring sin bopæl i Foshan, Guandong.

Byen er beliggende 1000 kilometer fra Wuhan, og selv om man taler, om at fabrikkerne i Kina er begyndt igen, så er der meget lang vej mod noget, der bare ligner normale tilstande.

Bliv væk fra sommerhuset - Jeg følger udviklingen tæt i Danmark, og bemærker at statsminister Mette Frederiksen taler om muligheden for en genåbning af landet. Derfor har jeg skrevet til min gamle far. Jeg fraråder ham på det kraftigste at tage i sommerhus i Vig i påsken.

- Vi ved jo, hvor mange mennesker der med stor sandsynlighed vil tage til steder som Karrebæksminde og Vig - trods omstændighederne. Havde det været i Kina, ville man kun kunne komme ind i sådan et område, hvis man bor der. Og det ville gælde selvom virussen var under kontrol, siger Peter Flintsø.

Lidt skrappere Peter Flintsø er hjemme hos sin far hver sommer. Han bor i Karrebæksminde. Sønnen i Kina har hørt statsminister Mette Frederiksens formaninger, men frygter at den danske hyggementalitet vil tage over og samle mange mennesker i påsken, som lokkes af at holde en lille påskefrokost og en øl.

Men det duer ikke. Peter Flintsø mener, at Mette Frederiksen godt kunne være lidt skrappere. Danmark kan lære lidt af Kina. Peter Flintsø har både oplevet, hvordan myndighederne kom for langsomt i gang med at reagere på coronavirus. Men han har også set, hvor kontant der blev sat ind, da det gik op for kineserne, at situationen var dødsens alvorlig.

Kina - et lukket land Forskellen på Danmark og Kina er, at regeringen i Danmark opfordrer og anbefaler befolkningen. I Kina sendes militæret på gaden og det kommunistiske styrer beordrer befolkningen.

Peter Flintsø konstaterer, at der fire måneder efter udbruddet af corona i Wuhan stadig er lukket ned. I Foshans gader er restauranter, barer og skoler lukket ned.

Ligesom herhjemme er man begyndt at overveje, hvordan eleverne kan vende tilbage i hold - formiddag og eftermiddag.

- Virusset er under kontrol i Kina. I den tredje proces er det nye problem, at Kina nu lukker af og forhindrer at få smitte ind fra andre lande, siger Peter Flintsø.

DR's Asien-korrespondent Philip Khokhar har oplevet det på egen krop. Han vendte tilbage til Shanghai og sidder nu i tvangsisolation, fordi han fik målt 37,4 i feber i lufthavnen.

Kontrol ved møllen Peter Flintsø tager stadig sine forholdsregler for at undgå at blive smittet. Han har gennem de seneste seks år været administrerende direktør i et firma, der blandt andet sælger værnemiddelprodukter fra Kina.

Det er omsider lykkedes at »komme igennem« til Lægemiddelstyrelsen. Problemet har været, at regionerne handler hver for sig, men nu er der styr på leveringerne.

Den årlige tur hjem til Karrebæksminde er sat i bero. I Karrebæksminde har 80-årige Bent Flintsø tænkt sig at følge sønnens råd.

Bent Flintsø kan konstatere, at der er lavet ensretning over Græshoppebroen, men en kontrolpost ved Karrebæk Mølle, hvor man beder uvedkommende vende om. Den er ikke kommet - i hvert fald ikke endnu.

