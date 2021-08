Se billedserie Foto: Jan Jensen

Socialdemokratiske topprofiler til grill med medlemmerne

Næstved - 12. august 2021 kl. 21:05 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Socialdemokratiet tog hul på valgkampen med grillfest med top-profiler fra S. Statsministeren talte om corona, roste Magnus og takkede medlemmerne.

Vi har hende nærmest helt for os selv, da hun bliver stoppet af 76-årige Mogens Hansen fra Næstved. Han får sin ottende statsminister-autograf til kendissamlingen med dronning Ingrid, Jens Otto Kragh og John Mogensen.

Socialdemokratiet i Næstved er lykkedes med at sætte partiets mest populære og største topprofiler stævne til grill med medlemmerne ved Slusehuset i Rådmandshaven for at markere, at kampen om magten til kommunevalget er sat i gang.

Rammerne kan da næsten heller ikke være mere arbejderjordnære med svale høkerbajere, røde pølser og en pæn overvægt af trofaste 60+ medlemmer.

Mette Frederiksen er i selskab med sundhedsminister Magnus Heunicke og Næstveds borgmester Carsten Rasmussen og godt 140 medlemmer.

- I dag har vi rigtig meget at fejre. Vi fejrer vores 150 års fødselsdag, og at vi er danskernes suverænt største foretrukne parti, siger Mette Frederiksen og afslører sit folkelige gen, som man næsten kan fristes til at hævde, at hun har arvet fra Anker Jørgensen.

- Og vi fejrer genvalget til november.

Tak til »jeres Magnus« Flere gang roser Mette Frederiksen sundhedsministeren og fremhæver hans tidlige indsats pre-corona, som hun tillægger stor betydning for, at Danmark er kommet lettere gennem pandemien end mange andre lande. Hun siger, at hun havde tilbragt sine mørkeste dage, timer og nætter med Magnus Heunicke

- I en situation som denne er det vigtigt, at der en, der fangende situationen før alle andre.

- Jeg er så imponeret. Du har bare stået der, da kritikken var værst, og mange ville noget andet.

- »Jeres Magnus har stået med rank ryg og rolig stemme. Tak til verden bedste sundhedsminister, siger statsministeren og Magnus Heunicke modtager berørt sin chefs ord og medlemmernes stående applaus.

- Og tak til jer, der dengang fik øje på Magnus og stillede ham op.

Mette Frederiksen fremhæver efterfølgende, at det er imponerende så få borgmestre, der har været i Næstved.

- Og om lidt skal vi til stemmeurnerne igen, og I gør det igen, fastslår hun henvendt til Carsten Rasmussen.

Ikke et ord om motorvejen Så sent som i sit sommerinterview gav Næstveds borgmester udtryk for skuffelse over, at infrastrukturforliget endte med, at der nu går 10 år før den eftertragtede motorvej står færdig. Sjællandske ødelægger da også lidt af den gode stemning ved at spørge til den.

Om statsministeren har noget andet til Næstved i stedet og om, hvordan vi skal bevare tilliden til socialdemokratiet?

- Det, synes jeg, er lidt hårdt stillet op. For hvis man ser, hvordan det går i Danmark, så går det rigtig godt for Næstved.

- Der er lavet en bred aftale. Nærmest alle Folketingets partier har været med og det er, hvad folketinget har kunne blive enige om.

- Hvis du kikker på livet som almindelig borger i Næstved i dag, tegner fremtiden sig lys, pointerer Mette Frederiksen og peger på den gode økonomi, lave arbejdsløshedstal og arbejdet med flytte centraliseringen tilbage til Danmark.

- Så jeg synes, at vi har meget at være glade for, slår statsminister Mette Frederiksen fast.

Magnus Heunicke, der jo har kæmpet for motorvejen, og hvis far har kæmpet for motorvejen afslører stadig ærgrelse.

- For hver dag der går, ærgrer jeg mig over, at den ikke kom nu den motorvej.

- Jeg har kæmpet for at få den og som minister, lavede jeg den vvm-undersøgelse, der er grundlaget for den motorvej, siger Magnus Heunicke og fortæller, at hans far (tidligere borgmester Henning Jensen, red.) er gået til møder om den siden slutfirserne, hvor den også var omtalt som »gedestien«.

- Det er vanvittigt, at der gået så lang tid.

- Men det er første gang at alle er med, og nu kommer den.

