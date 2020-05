Det var under en studietur til Næstveds venskabsby Rauma, at politikerne kom på idéen om at opkalde nye veje efter kommunens venskabsbyer. Her er politikere og embedsmænd fotograferet ved gaden »Nestvedinkatu«. Fra venstre: Michael Perch (S), Anette Brix (K), Per Sørensen (S), Lars Hoppe Søe (RV), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V), Søren Revsbæk (V), Hanne Dollerup, Lars Nedergaard og Thomas Carlsen. Privatfoto

Snart kan du bo på Gävlevej

Idéen kommer fra Finland. I den finske by Rauma hænger Næstved på et vejskilt, fordi de to byer er venner. Det opdagede medlemmer af Børne- og Skoleudvalget, da de besøgte Finlands tredjeældste by under en studietur. Og de synes, det var en mægtig god idé at styrke venskabet ved at opkalde kommende veje efter kommunens fire venskabsbyer.

Næstved kører den ind med nye navne. Teknisk Udvalg har netop besluttet, at kommunens fire venskabsbyer hver skal have en vej opkaldt efter sig, et eller andet sted indenfor kommunegrænsen.

