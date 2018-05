Snart kan du aflevere gammelt madaffald på genbrugsstationen

Hvad stiller du op med resterne af et brækket rådyr eller indholdet af en fryser, der er holdt op med at virke? Inden længe kan du få mulighed for at aflevere gammelt madaffald på genbrugsstationen i Næstved.

Det besluttede byrådets tekniske udvalg for nylig.

Sagen er rejst af byrådsmedlem Elmer Jacobsen (V). Han har længe været irriteret over, at det ikke er muligt at aflevere dagrenovation på genbrugsstationen i Næstved.