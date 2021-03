Smitteudbrud sender børn og voksne hjem fra flere dagtilbud og en enkelt skole

Mandag morgen var der lukket i Børnehuset Ønskeøens to vuggestuegrupper, efter to medarbejdere i weekenden blev konstateret smittet med Covid-19. To daginstitutioner i Sydbyen er også ramt, efter en pædagog - der har været på både Børnehuset Diget og Grøften - er smittet. Det betyder, at 17 børn og tre voksne fra Diget er hjemsendt i isolation. Det samme er 21 børn og tre voksne fra Grøften.