Smittetallet stiger - hel stue sendt hjem

Daginstitutionen Spiloppen ved Digtervejshallen sendte fredag alle børn og tre medarbejdere fra én stue hjem. Et barn, der ikke havde været i institution siden torsdag, blev fredag testet positiv for corona-virus.

Jakob Bigum, direktør i Næstved Kommune med ansvar for sundhed, ældre, handicap, psykiatri og arbejdsmarked, oplyser, at smittetallet stiger i Næstved ligesom i resten af verden.

I sidste uge var det borgere i Næstved by, der var repræsenteret i corona-statistikken. Jakob Bigum oplyser, at corona nu findes overalt i kommunen.

Sendes hjem fra skole

De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at der inden for de seneste syv dage er 20 i Næstved Kommune testet med corona-virus. Torsdag lukkede landets ældste kostskole helt ned og sendte alle hjem. En elev på Herlufsholm Skole var blevet testet positiv for corona. Onsdag blev eleverne i en 4. klasse og to lærere på Herlufmagle Skole sendt hjem efter en elev var blevet smittet.