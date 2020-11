Smittetal stiger: Corona breder sig på flere skoler

- Vi har et smittetryk på 109. Det er alt for højt, siger Jakob Bigum Lundberg.

To 8. klasser fra Susåskolen, afdeling Glumsø blev fredag sendt hjem til isolation og test, efter en elev på årgangen blev konstateret smittet. I løbet af weekenden er to af de hjemsendte elever bekræftet smittede, og en specialklasse er sendt hjem.

Flere sendt hjem

På Kobberbakkeskolen, afdeling Sjølund er hele 6. årgang sendt hjem, da en elev her også er testet positiv. Og på Lille Næstved Skole, afdeling Herlufsholmvej er en elev fra 5. årgang testet positiv for Covid-19. Derfor er to klasser på årgangen samt syv medarbejdere sendt hjem til test og isolation. Her blev to 7. klasser også sendt hjem fredag, fordi en elev var testet positiv.