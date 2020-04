Smed affald ud af vinduet: Sigtet for flere forhold

En 34-årig mand fra København blev tirsdag klokken 09.20 anholdt og sigtet for både narkotikakørsel, kørsel uden førerret og for at overtræde både lov om euforiserende stoffer og naturbeskyttelsesloven.

Her viste det sig, at chaufføren ikke havde kørekort til at køre bilen, og da han desuden virkede påvirket af stoffer, valgte politiet at ransage hans bil. Her blev der fundet tre gram kokain. Manden blev løsladt igen klokken 10.07.