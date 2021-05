Se billedserie Freddy Blak har ændret livsstil efter at have båret et særligt smartwatch om håndledet i to en halv måned. Nu går jagten ind på flere forsøgspersoner i Næstved. Foto: Jan Jensen

Smart ur skal få dig til at ændre din livsstil

Næstved - 30. maj 2021 kl. 11:20 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

- Det her ur har ændret min livsstil.

Regionsrådsmedlem Freddy Blak (S) fra Næstved er en af syv forsøgspersoner, der bærer et særligt ur om håndleddet. Et GoBe2-ur, der fortæller ham præcis, hvor mange kalorier han indtager, hvornår det er tid til at drikke mere vand og hvornår det er tid til at slappe af og sove.

- Vi er blevet udvalgt, da vi alle fylder godt i landskabet og trænger til at tabe os. Det hjælper uret os med. Det er slet ikke så svært, fortæller Freddy Blak, der ofte bliver mindet om at han skal drikke noget mere vand.

- Det dur ikke med whisky. Nu står den på vand, fortæller 76-årige Freddy Blak, der også har fået bedre styr på sit søvnbehov med det nye ur om håndledet.

- Det er vigtigt at trække stikket, slappe af og få noget søvn. Mange af os sover for lidt og for dårligt. Uret her fortæller mig, hvornår det er tid til en skraber.

Søger 70 frivillige De syv regionsrådsmedlemmer er test-piloter i et større sundhedsprojekt, der nu skal rulles ud i Næstved. Målet er at finde 70 frivillige, voksne med for mange kilo på sidebenene og et forhøjet BMI, der vil deltage i forsøget, fortæller programleder på Sjællands Universitetshospital i Køge, Søren Tvilsted.

- Vi håber at kunne starte en revolution i Næstved. En sundhedsrevolution, pointerer Søren Tvilsted.

Gennem kommunens facebook-side går regionen derfor på jagt efter testpersoner, par eller singler, som er indstillet på at lægge deres livsstil om.

- Når vi begynder forsøget gælder det om ikke at ændre adfærd den første måned. Spis, drik og sov som du plejer. Efter en måned for test-personerne uret om håndleddet og så kan de selv se, hvor mange kalorier der bliver optaget i blodet. Det vil være en øjenåbner og forhåbentlig en motivation for at ændre livsstil, siger Søren Tvilsted.

Væske er vigtigt Ifølge Søren Tvilsted er det langt fra kun kalorierne det handler om. Væske er vigtigt. Drik vand, masser af vand, og du vil få det bedre, siger han.

- Det er utroligt så mange ældre vi ser med dehydrering og væskemangel, når de ankommer til sygehuset. Det er faktisk et samfundsproblem.

Nu går jagten ind på forsøgspersoner i Næstvedområde. Målgruppen er voksne med en bmi over 25, altså en solid gang overvægt.

Som deltager skal man måles og vejes samt udfylde spørgeskemaer, så teamet bag forskningsstudiet kan holde øje med, hvordan man udvikler sig i løbet af forsøgsperioden, som varer fire måneder.

Den første måned er en kontrolperiode, hvor man skal sove, spise og motionere som vanligt. Når den første måned er gået skal man måles og vejes igen, og man får de næste tre måneder det særlige smartwatch på som skal bæres 24 timer i døgnet, så det kan registrere sundhedsdata, herunder også personens kalorieoptag.

Tjek dig selv Uret er koblet til en app, hvor man selv kan tjekke sine data.

Studiet vil undersøge om sundhedsinformationerne kan motivere forskningsdeltagerne til at leve sundere. I løbet af de fire måneder bliver man målt og vejet i alt fire gange.

Næste testdag for politikerne er mandag den 7. juni. Her skal Freddy Blak og de øvrige politikere igennem diverse målinger endnu engang - efter to-en-halv måned med det smarte ur om håndledet.

- Så jeg håber at nålen i badevægten er mig mere nådigt stemt end den plejer at være, siger Freddy Blak.