Smart ur skal få Stine ned i vægt: Målet er 80 kilo

Af Kim Palm

- Jeg betragter mig ikke som direkte fed, men jeg er bange for at blive det.

35-årige Stine Søgaard fra Næstved har meldt sig til et nyt forskningsprojekt. De næste tre måneder skal hun bære et særligt ur om håndledet.

Et GoBe2-ur, der fortæller hende præcis, hvor mange kalorier hun indtager, hvornår det er tid til at drikke mere vand og hvornår det er tid til at slappe af og sove.

Stine Søgaard er udvalgt, da hendes BMI er over 25 - og dermed tilhører hun den velvoksne kategori af overvægtige danskere.

- Jeg er mor til tre børn på ét, tre og fem år og i takt med fødslerne har jeg taget på i vægt og buksestørrelsen har udvidet sig. Sådan er det bare gået og i dag vejer jeg 95 kilo.

Følg uret

Nu skal forsøget vise om GoBe2-uret kan hjælpe Stine med et varigt vægttab. Den første måned skal hun leve som hun plejer og de næste to måneder skal hun følge urets anvisninger og kalorie-optag, som en del af forskningsprojektet på Sjællands Universitetshospital. I alt 70 personer er udvalgt til forsøget, alle er fra Næstved, og studiet er det første af sin art herhjemme og på verdensplan.

- Jeg håber ikke at uret begynder at bippe helt vildt, hvis jeg spiser en Mars-bar. Men jeg tror det vil hjælpe mig med at ændre vaner og komme ned i vægt. Jeg bliver aldrig nogen sylfide på 60 kilo. Målet er 80 kilo. Det er realistisk, siger Stine Søgaard, der arbejder som ergoterapeut i Ringsted Kommune.

Søren Tvilsted er programleder på Sjællands Universitetshospital i Sjælland og han er imponeret over den store interesse for at være med i forsøget.

- Vi fik rundt regnet 170 henvendelser efter en artikel i Sjællandske med Freddy Blak (S), der sammen med seks andre regionspolitikere er testpersoner i forsøget. Det er imponerende, siger Søren Tvilsted.

Han håber at uret kan hjælpe de overvægtige med at blive mere bevidste om, hvor mange kalorier de indtager og hvordan de brænder dem af igen.

- Jeg tror at rigtig mange har prøvet at veje deres mad. Det er super bøvlet, så uret her der måler kalorie-optaget gennem blodet er en langt nemmere løsning, når man skal måle sit kalorie-optag, siger Søren Tvilsted.

Flest kvinder

Fredag gik forsøget i gang. 24 mænd og 46 kvinder har meldt sig - og det er helt i tråd med tidens trend og tendenser, da kvinder generelt går mere op i mad og sundhed end mændene. Der deltager også ægtepar, der kan hjælpe og støtte hinanden, hvis nålen på badevægten tordner i vejret.

Forhåbentlig ender det ud i et varigt vægttab for de fleste - til stor nytte for både deltagere og forskere, der følger forsøget der skal fremme folkesundheden og banke os ned i vægt.

Det såkaldte GoBe2-ur koster omkring 1.200 kroner og er udvalgt til projektet fordi studier har vist, at det tæller kalorierne ganske præcist. De syv regionsrådspolitikere, der har været testpersoner, har også været på badevægten og flere er begyndt at tabe sig, men de endelige data er ikke klar endnu.