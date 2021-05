Se billedserie Affaldsbeholderne samles i en lagerhal på Holmegaard Gods. 39 procent af de 25.000 nye beholdere er nu leveret ude på villavejene. Foto: Kim Rasmussen

Smart affaldstømning med egen beholder og stregkode

Næstved - 28. maj 2021 kl. 04:43 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

- Hvorfor får jeg naboens beskidte beholder?

Det behøver du ikke længere bekymre dig om. For når de nye affaldsbeholdere er på plads foran husgavlen vil de alle være forsynet med en adresselabel med stregkode og en lille chip, der fortæller kommunens affaldsmedarbejdere at renovationsfirmaet har været på din adresse og tømt din skraldespand.

Dermed er det også slut med at bytte rundt på beholderne. De tre nye beholdere er ganske vist kommunens ejendom. Men de bliver på din matrikel, forsikrer kommunens affaldsteam.

- Når fru Jensen ringer og fortæller, at hun ikke har fået tømt sit skrald og hun bor i nummer 42, så kan vi fortælle hende at skraldemanden er fremme indenfor fem minutter. Han holder nemlig nede ved nummer 22. Det kan vi se på computeren, fortæller Gert Christensen, driftsansvarlig for affaldsområdet i Næstved Kommune.

Nye rutiner Han forsikrer, at de nye tømningsrutiner ikke er sat i verden for at kontrollere om borgerne tømmer deres skrald rigtigt. Systemet skal derimod hjælpe borgerne, kommunen og renovationsfirmaet med et fuldgyldigt overblik over, hvordan det går med affaldstømningen netop nu.

- Status er at 39 procent af de i alt 25.000 nye affaldsbeholdere er kørt ud til kunderne. 25 procent har fået påsat en stregkode. Og vi skal nok nå at få kørt de nye beholdere ud til samtlige kunder, inden affaldsordningen går i gang 1. juli, siger Gert Christensen.

Eneste nævneværdige forsinkelse er de såkaldte molokker, altså nedgravede affaldscontainere til etageejendomme. Der er leveringsvanskeligheder, så de bliver cirka 14 dage forsinket.

- I Karrebæksminde-området har vi netop afsluttet ombygningen af mollokkerne, så her må folk gerne gå i gang med at sortere, siger Gert Christensen.

Husk glas for sig Ellers skal husejere vente med at tage de nye beholdere i brug til 1. juli, hvor vi skal sortere følgende typer affald:

Madaffald, restaffald, papir, pap, glas, metal, plast (både hård og blød plast), mad- og drikkekartoner, farligt affald og tekstiler. Og her er det især vigtigt at rødvinsflasken og syltetøjsglasset lander i glasfraktionen og ikke blandes sammen med andet affald. Rent glas giver nemlig god genanvendelse lokalt, hvor Reiling Glascycling på Næstved Havn leverer glasskår til genanvendese på Ardagh i Fensmark.

- Vores udfordring er, at vi ikke kan afsætte glasset til vores kunder, hvis det ikke er rent. En hank fra en porcelænskop er nok til at forurene et ton glas. Derfor skal man lade være med at putte ting i, som ikke er glas, siger fabrikschef hos Reiling Glasrecycling, Jesper Blicher-Nordkvist.

Det giver mening Men heldigvis er vi blevet bedre til at sortere. Siden marts 2020 har kommunen kørt et forsøg ved 127 standpladser i både by og på land, hvor borgerne har sorteret emballageglas i en separat beholder i stedet for at blande glasset sammen med metal og plast. Og det gav bonus.

- Forsøget viser, at vores borgere både kan og vil sortere. Vi kan se, at over 90 procent af glasemballagen kan genanvendes. Derudover har omkring 100 husstande på Halfdan Rasmussens Vej i Næstved sorteret glas, og resultatet her er en pæn og ren fraktion. Det er godt, for vi vil gerne have så rene fraktioner som muligt, siger Gert Christensen.

Det er de også glade for ude på glasværket, der årligt aftager 100.000 ton glas fra Reiling, som de smelter om og forvandler til nye glas. Og når glasset er rent og lander i en separat beholder er det slut med den sælsomme rejse mod Polen. I stedet får vi gedigne glas, der kan smeltes om igen og igen - til glæde for alle dem ude på Glasværksvej i Fensmark.

Du får dine helt egne beholdere, som ikke byttet med naboen, siger Gert Christensen (t.v.), driftsansvarlig for affaldsområdet.

