Kaj Jakobsen er glad for stisystemerne i kommunen, som giver ham mulighed for at komme vidt omkring, når han lufter sin hund, men han bliver ærgerlig og irriteret, når for smalle bomme gør, at han må vende om og køre samme vej tilbage. Fotos: Esben Thoby

Smalle bomme og låger smadrer Kajs fornøjelser på den trehjulede

Det bliver som regel til ti kilometer hver dag, og Kaj Jakobsen er glad for kommunens mange stisystemer. Men efterhånden, som han kommer flere steder hen, støder han på flere problemer med at passere bomme, som simpelthen er for smalle.

Bentøjet begyndte at drille for nogle år siden, og derfor anskaffede tidligere byrådsmedlem Kaj Jakobsen fra Rønnebæk sig for to år siden en trehjulet elcykel. Den bruger han til at komme rundt i kommunen og lufte hunden Rollo.

