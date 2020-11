Smag øl og hør om brygprocessen

Nu har du mulighed for at høre om den spændende proces og blive klog på ølbrygningens mange komponenter, når Næstved Bibliotek og BIO Næstved arrangerer livestreaming af forelæsning med Zoran Gojkovic og Erik Lund, der begge er brygmestre ved Carlsberg Laboratorium.

Foredraget om øl kan opleves i BIO Næstved tirsdag den 10. november klokken 19 til 21. Det er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, BIO Næstved og Næstved Bibliotek og Borgerservice, der giver mulighed for, at man kan se med, når Aarhus Universitet formidler de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskaben.