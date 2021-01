Den 23-årige mand blev sigtet for groft hærværk og vold mod politiet. Arkivfoto

Smadrede bil og slog politiet

Natten til søndag blev politiet kaldt til Nordre Farimagsvej i Næstved, hvor en mand gik oven på en bil, som holdt parkeret. Det var en 23-årig mand fra byen, og der var kommet buler i taget på bilen. Derudover var forruden trådt i stykker. Den 23-årige blev sigtet for groft hærværk, men han var meget opfarende, så for at få ro i området blev han anholdt og taget med til politistationen i Næstved.