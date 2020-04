Næstved Kommune er begyndt at se på, hvilke opgaver for 2021 der kan fremrykkes til i år, fortæller centerchef Torben Kelm Danielsen.

Småopgaver er sat i gang

Næstved - 03. april 2020 kl. 22:15 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle af årets anlægsarbejder er allerede i gang - som H.Nielsen & Søn der er i gang med anden etape at taget på administrationsbygningen i Rådmandshaven - men årets resterende anlægsopgaver kommer næsten alle i spil nu.

I alt er her tale om en pulje af opgaver indenfor udvendig vedligehold og tekniske installation, hvor der er opgaver for 8-9 mio. kroner, som ikke allerede er igangsat.

- I gennemsnit er det opgaver til lige omkring 300.000 kroner, så langt de fleste vil kunne sættes i gang efter en simpel tilbudsgivning fra to eller tre håndværksmestre, siger Signe Vind, teamleder på ejendomme i kommunens Center for Trafik for Ejendomme.

Beskeden om, at kommunen fremrykker disse opgaver, kom ud fredag eftermiddag, og der er allerede indhentet tilbud på en del af opgaverne.

- De vil ofte blive afgjort ud fra billigste pris, så det er hurtigt afklaret, forsikrer Signe Vind. Hvornår opgaverne så kan gå i gang afhænger så af, hvornår vinderen af det simple udbud har ledige håndværkere, og om hvorvidt der er leveringstid på materialerne.

- For en del af firmaerne handler det også bare om at vide, at man har ordren i bogen, siger teamlederen.

Den normale procedure for småopgaverne er såkaldte dynamiske tilbud, hvor alle interesserede kan komme og besigtige og får tre-fire uger til at kigge på materialet og komme med tilbud.

- Det er det, vi har suspenderet i denne tid, siger centerchef Torben Kelm Danielsen, der forsikrer, at man hele tiden vil sørge for at tage forskellige firmaer med i betragtning.

Der er også en tagpulje på omkring 12 mio. kroner i spil i år, men her er de enkelte opgaver større, så de skal i almindeligt udbud, hvilket tager lidt længere tid. Men kommunen vil forsøge at få opgaverne ud over stepperne så hurtigt som muligt.

- Og så er vi lige begyndt at kigge på, hvilke opgaver vi kan rykke fra 2021 til i år, siger Torben Kelm Danielsen.

- Det handler om, hvad vi kan nå, for det tager noget tid at lave projekter, selv om vi har rådgivere ind over, forklarer han. Så her kigges på opgaver, der er nogenlunde nemme at gå til

Om der også kan fremrykkes opgaver, der ellers var sat på budgettet i 2022, er man ikke begyndt at kigge på endnu.