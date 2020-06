En af de mulige ferieaktiviteter er parkour, som er blevet mere og mere populært de seneste år.

Små tre millioner til ekstra ferieaktiviteter

Næstved - 27. juni 2020 kl. 04:43 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunens børn og unge kan glæde sig over, at foreninger og institutioner i sommerferien vil have større mulighed for at give dem gode ferieoplevelser.

En aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) sender nemlig 2,9 millioner kroner mod Næstved, som giver børn og unge i alderen 6 til 17 år mulighed for at deltage i flere sommerferieaktiviteter.

Skal indhente det tabte Formålet med de ekstra aktiviteter er, at give kommunens unge, herunder særligt udsatte grundet Covid-19, mulighed for at deltage i både faglige og sociale fællesskaber og aktiviteter, der skal forsøge at gøre op for noget af det, de eventuelt kan have tabt under nedlukningen af den normale skolegang.

- Vi er enormt glade for at få mulighed for at skabe flere ferieaktiviteter for kommunens børn og unge. Vi synes, at vi har stablet et sjovt, mangfoldigt og inkluderende program på benene, som de kan glæde sig til at deltage i. Det er vigtigt, fordi de, ligesom resten af samfundet, har været påvirket af nedlukningen af landet, så det er godt, at de nu får mulighed for at komme mere ud, siger Ole Hansen, chefkonsulent i Næstved Kommune.

Parkour, rollespil og kano Aktiviteterne spænder mellem alt fra parkour, rollespil i skoven og dans til kano, e-sport og open water-svømning. Alle aktiviteterne er arrangeret af organisationer og foreninger rundt om i kommunen, som for eksempel Næstved Ungdomsskole, GAME, ZooPark Næstved og Dansk Rakkerpak.

Ferieaktiviteterne løber af stablen fra på mandag den 29. juni og helt frem til 9. august. Hold øje med Næstved Kommunes Facebookside, hvor der snarest vil komme information om tilmelding med mere.

Pengene er bevilliget af Børne- og Undervisningsministeriet til alle landets kommuner. Samlet set omfatter aftalen 200 millioner kroner, der er fordelt ud fra antallet af børn og unge i hver enkelt kommune.