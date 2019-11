Plejehjemsbeboere og børnehavebørn sang i mol og dur, da Kulturladen torsdag var vært for årets »Spil Dansk«-arrangement i Fuglebjerg. SN-Brød: Den brogede flok satte gang i festen til glæde for alle de fremmødte. Fotos: Ida Steenfeldt Andersen

Små og grå sang om kap på dansk

Nogle af Fuglebjergs yngste og ældste beboere mødtes torsdag formiddag i Kulturladen. Her blev der spillet op til dans i anledningen af den nationale »Spil Dansk«-uge, som finder sted hvert år i uge 44. I den uge er der dansk sang og musik at finde alle steder - også i Fuglebjerg. Kulturladen havde valgt at invitere både børnehavebørn og plejehjemsbeboere for at hylde og værne om fællesskabet. Det fortalte Jens Finne, der er formand for Kulturladen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her