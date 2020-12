Julehandlen i city tyder på at blive rigtig god. Der er altid travlt de sidste dage op til jul, men lukningen af Næstved Storcenter var med til at gøre det sidste. På billedet ses citychef Daniel Lillerøi og formand for cityforeningen Malene Pedersen. Foto: Jan Jensen

Slutspurten er gået ind i city

Næstved - 22. december 2020 kl. 10:28 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Spejdersport har umiddelbart ingen konkurrenter i Næstved Storcenter. Den populære outdoor-forretning er en af mange butikker i Næstved city, der hurtigt kunne mærke, at der kom flere mennesker i byen, da Næstved Storcenter måtte lukke som følge af de stigende smittetal.

Spejdersports butikschef Tue Krat Holt undrer sig, fordi butikken ikke umiddelbart har en konkurrent i storcentret, men ser det markante ryk-ind i butikken som et udtryk for, at der simpelthen er flere i byen.

Bronzekamp kunne mærkes Citychef Daniel Lillerøi er forsigtig med at glæde sig for meget, men det er svært at være ked af det, når der er mange mennesker på gaden og kø for at komme ind i mange af butikkerne.

- Det jeg hører, er, at det faktisk er gået rigtig godt. Der var lige et dyk, da håndboldpigerne spillede bronzekamp søndag eftermiddag kl. 16-18. Men ellers meldes der om god kundestrøm - mange mennesker, men ikke flere at de kunne håndteres i forhold til retningslinjerne, siger Daniel Lillerøi.

Han bekræfter, at det hurtigt kunne mærkes og ses i bybilledet, da Storcentret måtte lukke pludseligt. Citychefen har ikke kendskab til medlemmernes omsætningstal. Der måles på udsagn fra butiksejerne, og selv om der fra myndighedernes side blev opfordret til at handle via nettet, så tyder alt på at der også i begyndelsen af december har været godt at lave i butikkerne.

De sidste julegaver kan nås i city - Det er altid i dagene fra skolebørnene får juleferie op og til jul, vi får rigtig juletravlt. Men der er ingen tvivl om, at der er flere mennesker, end der ville have været uden de nye restriktioner, siger formanden for Næstved Cityforening Malene Pedersen.

Hun driver MyHeaven i Kindhestegade, hvor bilerne ofte har holdt i kø på grund af den konstante strøm af fodgængere, der passerer gaden.

Nogle går konsekvent med mundbind, mens flere benytter lejligheden til at trække frisk luft, så snart de er ude af forretningerne.

- Netop det, at vi går udenfor er med til at gøre oplevelsen af at handle i city god coronaen taget i betragtning, siger Daniel Lillerøi, der er spændt på at se de langsigtede konsekvenser af Covid-19s påvirkning af indkøbsmønstret i det nye år.

Glæde til trods Cityforeningen har i samarbejde med Næstved bylivsgruppe formået at holde gang i city. Julemanden har været på torvet, der har været musik fra hestevogn og 400 deltog i livestreaming af julebanko.

- Mange butikker har været en del af den populære julekalender, og på den måde er vi nået positivt ud til mange på trods af omstændighederne, siger Daniel Lillerøi.

Næstved City Forening spredte også smil og stolthed i de forretninger, der blev kåret som Byens Bedste.

Lukning kan trække ud Bekæmpning af sprittespredningen rammer alle butikker i city mellem jul og nytår, og citychefen er mildt sagt spændt på, om myndighederne tillader den planlagte genåbning.

- Personligt tvivler jeg på, at vi åbner normalt igen 3. januar. Jeg tror, at man fra myndighederne side vil se, hvordan forsamlingerne i jul og nytåret har udviklet sig. Jeg håber, at der bliver en hurtig genåbning, men jeg tror man vil holde fast og se resultater før der tillades åbning igen, siger Daniel Lillerøi.