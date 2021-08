Se billedserie Fjernvarmen har vokseværk i Næstved Kommune. Næstved Fjernvarme forventer at koble 1650 husstande op på fjernvarmenettet i år og næste år. Modelfoto

Slut med olie- og naturgasfyr: Sådan holder vi varmen i 2030

Næstved - 20. januar 2020 kl. 13:35 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Hver anden husstand i kommunen luner sig med enten naturgas eller oliefyr. Men står det til Byrådet, så skal det være helt slut med naturgas i 2030, ligesom oliefyret også bliver sendt på pension.

Det fremgår af Næstved Kommunes klimaplan, som er i offentlig høring og har som mål, at reducere CO2-udledningen med 70 procent i forhold til niveauet i 1990.

Ud med naturgas 31 procent af husstandende i kommunen har i dag et naturgasfyr i bryggerset. De skal udfases ved at udbrede fjernvarme og varmepumper.

Især fjernvarmen har vokseværk. Næstved Fjernvarme forventer at koble yderligere 1.650 husstande på fjernvarmenettet i Grimstrup-området i år og i 2021 åbnes der op for kommunens affaldsvarme på Åderupvej, Svendborgvej og Odensevej.

Ude på landet er der stadig mange husejere, der holder varmen med et oliefyr. 19 procent af husstandene i kommunen gør brug af sort energi, ofte suppleret med el-varme og brændeovne. Oliefyret står typisk i ældre huse og alternativet vil for mange være et pillefyr. Kommunen forventer samtidig, at en ny statslig skrotningsordning vil fremme brugen af varmepumper og endegyldigt sende oliefyret på pension.

Mere sol og vind For at nå det ambitiøse klimamål skal der også sættes flere vindmøller op. Siden 2012 er der opsat vindmøller ni steder i kommunen. Flere af de gamle møller er dog pensionsmodne og de skal erstattes af to nye projekter på i alt seks store vindmøller, fremgår det af klimaplanen.

Solcellemarkerne bliver også en synlig del af landskabet. Første projekt - 67 hektar mellem Blangslev og Snesere - er allerede blevet godkendt og forude venter politisk behandling af nye anlæg på yderligere 600 hektar. Planen er at el-nettet bliver CO2-neutralt i 2030.

Klimabiler En af de store syndere i kommunens klimaregnskab er vores benzin- og dieselbiler. Dem bliver der stadig flere af ude på vejene og det belaster CO2-regnskabet. Derfor vil kommunen have os til at købe el-biler og for at det kan ske, skal der opsættes ladestandere i flere af kommunens bysamfund, fremgår det af klimaplanen, der også regner med at busserne kører rundt på enten el eller brint i 2030.

Endelig skal landbruget opmuntres til at rejse mere skov og etablere flere vådområder. Det er også godt for klimaet og målet er at landbruget reducerer mængden af CO2 med 15 procent frem mod 2030.

Du kan blive klogere på klimaet senere i dag, når kommunen kalder folk af huse og til borgermøde på Maglemølle klokken 16.00 -17.30.

